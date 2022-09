James Bond: leilão vende réplica do Aston Martin DB5 de 007 por R$ 17 milhões

Uma réplica do Aston Martin DB5 que foi usado para as acrobacias do filme do último filme da série 007 "Sem Tempo Para Morrer" foi vendida por quase 3 milhões de libras (17 milhões de reais) em um leilão de caridade na quarta-feira, 28.

O evento, organizado pela Christie's para comemorar os 60 anos de James Bond no cinema, arrecadou ao todo 6.103.500 libras, o equivalente a aproximadamente R$ 35 milhões, por 25 lotes, de acordo com a conta oficial de James Bond no Twitter, @007.

Os fundos arrecadados serão destinados a 45 organizações, incluindo a Fundação Príncipe Charles e ao Médicos Sem Fronteiras.

O Aston Martin DB5, considerado um dos modelos mais emblemáticos e associados ao personagem, teve apenas oito cópias projetadas e fabricadas para o longa-metragem realizado em 2021. Além disso, foi o único carro de acrobacias colocado à venda até agora pela Aston Martin e EON Productions, de acordo com a Christie's.

Outro Aston Martin, um modelo V8 do início dos anos 1980 que também aparece em "No Time to Die", foi vendido por 630.000 libras. Entre os itens vendidos também estavam figurinos e acessórios relacionados à famosa franquia. Outros 36 lotes serão leiloados online até o dia 5 de outubro.

