Jacob Elordi, de Euphoria, é o novo embaixador da TAG Heuer

A TAG Heuer anunciou o ator australiano Jacob Elordi – que interpreta o protagonista Nate da série Euphoria e se tornou galã da Geração Z na trilogia A Barraca do Beijo, da Netflix – como embaixador da marca. E caberá ao artista representar o relógio Monaco, modelo que já havia sido escolhido pelo próprio jovem de 24 anos durante uma apresentação da cerimônia do Oscar neste ano.

“Jacob Elordi é uma estrela de destaque da nova geração, um artista que não tem medo de arriscar, assumindo papéis que desafiam a si mesmo e ao público. Ele também é alguém que vem totalmente formado com seu próprio forte senso de estilo atemporal. E o Monaco tornou-se o relógio para uma nova geração quando foi lançado em 1969”, afirma Frédéric Arnault, CEO da TAG Heuer.

Não à toa, o TAG Heuer Monaco foi escolhido por outro ícone do cinema: Steve McQueen, que usou o relógio no filme “As 24 Horas de Le Mans”, em 1971. E o cronógrafo de formato quadrado e nome inspirado no tradicional circuito da Fórmula 1 manteve o mesmo estilo ao longo dos anos, apesar de receber melhorias, como construção com titânio e revestimento com carbono diamante.

Também vale dizer que esse foi o primeiro cronógrafo automático com o sistema de corda de micro-rotor – e a coroa foi movida para a esquerda, em vez da posição habitual à direita, para lembrar que a roda de corda não era mais necessária –, além de ser o primeiro da categoria com a face quadrada a conseguir perfeita resistência à água. E, para completar, o cristal é com safira chanfrada.

“O TAG Heuer Monaco se tornou um clássico de design instantâneo quando foi lançado, em 1969, e só melhora a cada nova iteração – foi constantemente aprimorado, mas seu visual icônico nunca foi alterado. Não há outro relógio que seja tão perfeito para eventos de gala quanto para a ação de alta resistência. Eu sempre fui atraído por coisas clássicas e atemporais”, afirma Jacob Elordi.

Vale lembrar que o ator estrelou, em março deste ano, o filme Águas Profundas, de Adrian Lyne (que também dirigiu os longas Atração Fatal e Proposta Indecente), como um estudante universitário que se viu atraído pela órbita de um casal tóxico com um segredo obscuro. E, além disso, o ator estreará o longa “Saltbrun”, da diretora Emerald Fennell – e sem deixar a continuação de Euphoria.

