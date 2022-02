Jackie Chan carrega tocha olímpica no topo da Grande Muralha da China

O revezamento da tocha olímpica começou seu segundo dia nesta quinta-feira no topo da Grande Muralha da China, com o ator de Hong Kong Jackie Chan e medalhistas olímpicos chineses entre os que se revezaram carregando a chama ao longo de uma rota encurtada para três dias por causa da Covid-19.

O revezamento da tocha que abrirá os Jogos de Inverno de 4 a 20 de fevereiro é muito mais modesto do que o revezamento para os Jogos de Verão de 2008 em Pequim, uma turnê que foi interrompida por protestos.

O medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos no tênis de mesa Ma Long e a duas vezes medalhista de ouro em taekwondo Wu Jingyu estavam entre os que carregaram a tocha espiral vermelha e prata ao longo da seção Badaling da Grande Muralha, onde a temperatura da manhã de quinta-feira foi de 11 graus Celsius negativos.

Chan, de 67 anos, uma estrela de filmes de ação e comédia de Hong Kong conhecido por seu apoio ao governo de Pequim, foi identificado no comunicado oficial à imprensa com seu nome chinês Chen Gangsheng.

"Acordei às 4h. Esta é minha quarta Olimpíada. Estou muito feliz. Eu também estou com frio", disse Chan aos repórteres depois de sua corrida ao longo do muro.

Badaling, a seção do muro mais visitada pelos turistas, fica 70 km a noroeste do centro de Pequim, no distrito de Yanqing, perto dos locais de competição que serão usados nos Jogos.

A tocha ainda será levada para Zhangjiakou, na vizinha província de Hebei, onde será realizada a maior parte dos eventos olímpicos de neve. O revezamento terminará com a iluminação da pira olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos na sexta-feira.

Por causa da Covid-19, os Jogos estão ocorrendo dentro de um "circuito fechado", mantendo os competidores e as pessoas ligadas à Olimpíada longe do público.