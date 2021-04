J.K. Rowling, autora de Harry Potter, lança novo livro infantil em outubro

O novo livro infantil de J.K. Rowling não tem nada a ver com o universo de Harry Potter ou com outra obra da autora, mas promete movimentar o mercado editorial internacional no Dia das Crianças. The Christmas Pig (ainda sem título em português) será lançado mundialmente no dia 12 de outubro. No Brasil, o livro será publicado pela Rocco.

Segundo a editora, o livro conta a história de Jack, que ama o Dur Pig, brinquedo que o acompanha nos bons e maus momentos e que desaparece numa véspera de Natal. Mas vésperas de Natal são noites mágicas, quando tudo pode acontecer, quando até os brinquedos ganham vida. É quando Jack, o porquinho de Natal, substituto de Dur Pig, apresenta a Jack seu plano audacioso. Juntos, eles embarcam em uma jornada mágica em busca de algo perdido e para salvar o melhor amigo que Jack já conheceu.

The Christmas Pig é indicado para crianças a partir de oito anos e será editado em formato especial, com capa dura. As ilustrações serão em preto e branco e feitas por Jim Field.

No ano passado, J.K. Rowling lançou um projeto para distrair as crianças durante a quarentena. Ela publicou semanalmente capítulos de uma história reunida, depois, em O Ickabog, também publicado no Brasil pela Rocco.