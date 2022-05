IWC Schaffhausen lança relógio oficial de Fórmula 1 Mercedes AMG Petronas

Na ocasião do tão esperado Miami Grand Prix, a maison de alta relojoaria suíça IWC Schaffhausen e a equipe Mercedes-AMG Petronas Formula One revelaram o primeiro relógio oficial da equipe. Criado a partir do levíssimo e resistente titânio grau 5, o Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition “Mercedes-AMG Petronas Formula One Team” apresenta um mostrador preto com impressão e luminescência na tonalidade verde que é símbolo da equipe Petronas.

Alimentado pelo movimento calibre 69385 fabricado pela IWC, o cronógrafo vem com duas pulseiras; uma em couro de bezerro e a outra em borracha, que podem ser trocadas de forma rápida e fácil graças ao sistema EasX-CHANGE.

A IWC Schaffhausen tem sido a empresa oficial de engenharia parceira da Equipe Mercedes-AMG Petronas Formula One desde 2013. Enquanto a elite do automobilismo se reúne na Flórida para o Miami Grand Prix inaugural, CEO da IWC Chris Grainger-Herr e Mercedes-AMG Petronas F1 & CEO Toto Wolff anunciam o resultado de sua mais recente colaboração: pela primeira vez em sua parceria de longa data, a IWC desenvolveu um relógio oficial para a equipe.

Este relógio será usado pela equipe, incluindo designers, aerodinamicistas, engenheiros de corrida, estrategistas e mecânicos.

“Tanto a relojoaria fina quanto as corridas têm tudo a ver com precisão, manufatura manual e engenharia de desempenho. Mas é o fator humano – a paixão o amor e a dedicação que fazem toda a diferença entre bom e ótimo. Esta noção descreve perfeitamente nossa parceria de longa data com a equipe Mercedes-AMG Petronas Formula One e estamos comemorando essa parceria com o lançamento do novo relógio da equipe em Miami”, explicou Chris GraingerHerr, CEO da IWC Schaffhausen.

Toto Wolff, chefe de equipe e CEO da Mercedes-AMG Petronas Formula One Team acrescentou: “Estamos muito satisfeitos para revelar o primeiro relógio oficial da equipe que desenvolvemos com IWC. Ressalta o espírito de unidade e o sentido de pertencer à nossa equipe e é um testemunho da relação que construímos com a IWC na última década. Estou ansioso para ver o relógio sendo usado por membros da equipe na pista em Miami neste fim de semana.”

O Pilot's Watch Chronograph 41 Edition "MercedesAMG Petronas Formula One Team" é fabricado a partir do titânio de grau 5, um material leve e extremamente resistente. Oferecendo a mais alta relação resistência-densidade de qualquer outro metal, o titânio também é amplamente utilizado na indústria de engenharia automotiva para produzir peças sujeitas a imensas tensões, como válvulas do motor.

Além disso, o titânio também é altamente resistente à corrosão. Após usinagem e jateamento de areia, a superfície mantém um atraente acinzentado cintilar. Um mostrador preto com impressão e luminescência no tom de verde característico da equipe complementam o design diferenciado. O calibre 69385 fabricado pela IWC, um movimento de cronógrafo em design clássico de roda de colunas composto por 231 peças individuais, é visível através de um vidro de safira. O sistema de enrolamento de lingueta bidirecional acumula uma reserva de marcha de 46 horas.

Duas pulseiras e maior versatilidade

O cronógrafo é entregue com duas pulseiras distintas: uma pulseira de couro de bezerro preta em relevo e uma em borracha verde. Graças ao sistema integrado EasX-CHANGE, as pulseiras podem ser trocadas de forma fácil e rápida ao toque de um botão, sem ferramentas adicionais.

As diferentes opções de pulseiras de fácil intercambiabilidade tornam o Pilot's Watch Chronograph 41 Edition "MercedesAMG Petronas Formula One Team" um relógio esportivo totalmente versátil.

Uma equipe que quebra recordes

Com oito campeonatos conquistados entre 2014 e temporadas 2021, a Equipe de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas detém o recorde de mais títulos consecutivos.

Nenhum outro time na elite classe de automobilismo ganhou tantos títulos consecutivos por equipes.

Durante essas temporadas campeãs, a equipe marcou 111 vitórias, 232 pódios, 118 pole positions, 81 voltas mais rápidas e 53 dobradinhas em 160 inícios de corridas. Por trás dessas conquistas está uma equipe de mais de 900 profissionais, incluindo várias centenas de engenheiros qualificados.

Nos centros de tecnologia da equipe em Brackley e Brixworth, a noroeste de Londres, eles projetam, desenvolvem, fabricam, montam e operam os carros vencedores do campeonato pilotados por Lewis Hamilton e George Russell nos circuitos de corrida em todo o mundo.

Para comemorar este novo empreendimento, os dois carros da equipe apresentam orgulhosamente o logotipo IWC no halo do carro de corrida W13 apresentado no Miami Grand Prix.

O Relógio do Piloto Cronógrafo 41 Edição “Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team” está disponível exclusivamente no e-commerce da IWC.

Além disso, o relógio é elegível para registro no programa de cuidados My IWC que oferece 6 anos para o padrão de 2 anos de Garantia Limitada Internacional.

