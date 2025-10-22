Itaú Cultural inaugura andar de arte moderna com obras de Tarsila do Amaral, Portinari e Lygia Clark

-
Itapema - Santos (1889), de Benedito Calixto
Violeiro na Janela (1899), de Almeida Júnior
Carnaval (sem data), de Heitor dos Prazeres
Três Figuras II - Década de 1920, de Ismael Nery
Sem Título (1928), de Cícero Dias
Casal Mangue Persiana (1929), de Lasar Segall
Retrato Luís Martins I (1933-1937), de Tarsila do Amaral
Roda Gigante (sem data), de Agostinho Batista de Freitas
Paisagem (1943), de Aldo Bonadei
Soltando Balão (1946), de Fulvio Pennacchi
Sem Título (1948-1995), de Geraldo de Barros
Fotoforma - Série (1951), de Geraldo de Barros
Vendedoras de Peixe (1952), de Emiliano Di Cavalcanti
Sem Título (1953), de Marcelo Grassmann
Garrafas Santa Rosa, de Iberê Camargo
Metaesquema (1957), de Hélio Oiticica
Os Episódios VI (1959), de Maria Leontina
Neoconcreto (1961-1998), de Lygia Pape
Sem Título (1963), de Mira Schendel
Batalha II (1963), de Roberto Magalhães
Cosmos Vert (1969), de Arthur Luiz Piza
Astronauta (1969), de Claudio Tozzi
Sem Título (1971), de Ana Maria Maiolino
Viagem Para Dentro (1975), de Maria Bonomi
Escultura 3.3 (1978-1989), de Ascanio MMM
Semicírculos (1984), de Emanoel Araujo
Tetraedros (1986), de Servulo Esmério
Seja Marginal, Seja Herói (1986), de Hélio Oiticica
Sem Título (1985), de Jorge Guinle
Série Figuras Jacentes [Prancha 5] (1988), de Evandro Carlos Jardim
Anjo (1989), de Luiz Paulo Baravelli
Nº 4 (1991), de Arcangelo Ianelli
Pia de Sacristia (1991), de Adriana Varejão
O Recruta, O Aranha e O Penélope (1992), de Leonilson
Opa Esin Ati Ejo Meji
Paisagem Animal - Série Peles (1993), de Siron Franco
Soldado III (1993), de Dudi Maia Rosa
11-94 (1994), de Manfredo de Souza Neto
Sem Título (1997), de Edgard de Souza
Objeto Cinético (1990-1999), de Abraham Palatnik
Estudos para Bandidos, de Antonio Conselheiro e Ana Maria Pacheco
Série Noites de Esperança (2001), de Sandra Cinto
Impulso de Quartzo Rosa (2001), de Amelia Toledo
Quimeras (2002), de Flavio Shiró
Andaraí (2010), de Claudio Edinger
Ordiniário (2013), de Berna Reale
Série Adão, Eva, Paraíso (2014), de Rosana Paulino
Joao De Deus (2022), de Dalton Paula
Canto Do Sabia (2024), de Denilson Baniwa
