Itaú Cultural inaugura andar de arte moderna com obras de Tarsila do Amaral, Portinari e Lygia Clark

Espaço Milú Villela será dedicado a expor parte do acervo do banco, considerado o maior da América Latina, com 15 mil obras

Itaú Cultural abre novo espaço para arte moderna e contemporânea em São Paulo (Iara Venanzi/ Divulgação)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11h50.

No coração de um campo cheio de árvores, riachos e casas, a paisagem desenha um quadro de paz e simplicidade com um pequeno povoado. Cada pincelada da obra traz à tona a quietude do lugar, onde o ritmo da natureza dita o compasso da vida. É o que mostra Povoado numa Planície Arborizada, pintura feita em 1600 por Frans Post, a primeira aquisição do Acervo Itaú Unibanco de arte.

Considerado a maior coleção corporativa de arte da América Latina, segundo levantamento Wapping Arts Trust, Humanities Exchange e International Association of Corporate Collections of Contemporary Art, parte do acervo chega, a partir desta quarta-feira, 22, ao Espaço Milú Villela – Brasiliana: Arte Moderna e Contemporânea, novo andar dedicado à arte, situado no prédio do instituto na Avenida Paulista.

Com 280 metros quadrados, o espaço será permanentemente abastecido com obras do banco, que possui mais de 15 mil peças. Abre ao público com uma exposição de longa duração, Brasil das Múltiplas Faces, que tem curadoria de Agnaldo Farias e reúne 185 obras de 150 artistas de peso, como Tarsila do Amaral, Alberto da Veiga Guignard, Adriana Varejão, Portinari, Hélio Oiticica, Lygia Clark, Rosana Paulino, entre outros.

Os trabalhos são produzidos de 1889 até o presente.

  • Itapema - Santos (1889), de Benedito Calixto

    1/57 Itapema - Santos (1889), de Benedito Calixto (Itapema - Santos (1889), de Benedito Calixto)

  • Violeiro na Janela (1899), de Almeida Júnior

    2/57 Violeiro na Janela (1899), de Almeida Júnior (Violeiro na Janela (1899), de Almeida Júnior)

  • Carnaval (sem data), de Heitor dos Prazeres

    3/57 Carnaval (sem data), de Heitor dos Prazeres (Carnaval (sem data), de Heitor dos Prazeres)

  • Três Figuras II - Década de 1920, de Ismael Nery

    4/57 Três Figuras II - Década de 1920, de Ismael Nery (Três Figuras II - Década de 1920, de Ismael Nery)

  • Sem Título (1928), de Cícero Dias

    5/57 Sem Título (1928), de Cícero Dias (Sem Título (1928), de Cícero Dias)

  • Casal Mangue Persiana (1929), de Lasar Segall

    7/57 Casal Mangue Persiana (1929), de Lasar Segall (Casal Mangue Persiana (1929), de Lasar Segall)

  • Retrato Luís Martins I (1933-1937), de Tarsila do Amaral

    8/57 Retrato Luís Martins I (1933-1937), de Tarsila do Amaral (Retrato Luís Martins I (1933-1937), de Tarsila do Amaral)

  • Roda Gigante (sem data), de Agostinho Batista de Freitas

    10/57 Roda Gigante (sem data), de Agostinho Batista de Freitas (Roda Gigante (sem data), de Agostinho Batista de Freitas)

  • Paisagem (1943), de Aldo Bonadei

    11/57 Paisagem (1943), de Aldo Bonadei (Paisagem (1943), de Aldo Bonadei)

  • Soltando Balão (1946), de Fulvio Pennacchi

    12/57 Soltando Balão (1946), de Fulvio Pennacchi (Soltando Balão (1946), de Fulvio Pennacchi)

  • Sem Título (1948-1995), de Geraldo de Barros

    13/57 Sem Título (1948-1995), de Geraldo de Barros (Sem Título (1948-1995), de Geraldo de Barros)

  • Fotoforma - Série (1951), de Geraldo de Barros

    14/57 Fotoforma - Série (1951), de Geraldo de Barros (Fotoforma - Série (1951), de Geraldo de Barros)

  • Vendedoras de Peixe (1952), de Emiliano Di Cavalcanti

    15/57 Vendedoras de Peixe (1952), de Emiliano Di Cavalcanti (Vendedoras de Peixe (1952), de Emiliano Di Cavalcanti)

  • Sem Título (1953), de Marcelo Grassmann

    16/57 Sem Título (1953), de Marcelo Grassmann (Sem Título (1953), de Marcelo Grassmann)

  • Garrafas Santa Rosa, de Iberê Camargo

    17/57 Garrafas Santa Rosa, de Iberê Camargo (Garrafas Santa Rosa, de Iberê Camargo)

  • Metaesquema (1957), de Hélio Oiticica

    18/57 Metaesquema (1957), de Hélio Oiticica (Metaesquema (1957), de Hélio Oiticica)

  • Os Episódios VI (1959), de Maria Leontina

    19/57 Os Episódios VI (1959), de Maria Leontina (Os Episódios VI (1959), de Maria Leontina)

  • Neoconcreto (1961-1998), de Lygia Pape

    20/57 Neoconcreto (1961-1998), de Lygia Pape (Neoconcreto (1961-1998), de Lygia Pape)

  • Sem Título (1963), de Mira Schendel

    21/57 Sem Título (1963), de Mira Schendel (Sem Título (1963), de Mira Schendel)

  • Batalha II (1963), de Roberto Magalhães

    22/57 Batalha II (1963), de Roberto Magalhães (Batalha II (1963), de Roberto Magalhães)

  • Cosmos Vert (1969), de Arthur Luiz Piza

    23/57 Cosmos Vert (1969), de Arthur Luiz Piza (Cosmos Vert (1969), de Arthur Luiz Piza)

  • Astronauta (1969), de Claudio Tozzi

    24/57 Astronauta (1969), de Claudio Tozzi (Astronauta (1969), de Claudio Tozzi)

  • Sem Título (1971), de Ana Maria Maiolino

    25/57 Sem Título (1971), de Ana Maria Maiolino (Sem Título (1971), de Ana Maria Maiolino)

  • Viagem Para Dentro (1975), de Maria Bonomi

    26/57 Viagem Para Dentro (1975), de Maria Bonomi (Viagem Para Dentro (1975), de Maria Bonomi)

  • Escultura 3.3 (1978-1989), de Ascanio MMM

    27/57 Escultura 3.3 (1978-1989), de Ascanio MMM (Escultura 3.3 (1978-1989), de Ascanio MMM)

  • Semicírculos (1984), de Emanoel Araujo

    28/57 Semicírculos (1984), de Emanoel Araujo (Semicírculos (1984), de Emanoel Araujo)

  • Tetraedros (1986), de Servulo Esmério

    29/57 Tetraedros (1986), de Servulo Esmério (Tetraedros (1986), de Servulo Esmério)

  • Seja Marginal, Seja Herói (1986), de Hélio Oiticica

    30/57 Seja Marginal, Seja Herói (1986), de Hélio Oiticica (Seja Marginal, Seja Herói (1986), de Hélio Oiticica)

  • Sem Título (1985), de Jorge Guinle

    34/57 Sem Título (1985), de Jorge Guinle (Sem Título (1985), de Jorge Guinle)

  • Série Figuras Jacentes [Prancha 5] (1988), de Evandro Carlos Jardim

    35/57 Série Figuras Jacentes [Prancha 5] (1988), de Evandro Carlos Jardim (Série Figuras Jacentes [Prancha 5] (1988), de Evandro Carlos Jardim)

  • Anjo (1989), de Luiz Paulo Baravelli

    36/57 Anjo (1989), de Luiz Paulo Baravelli (Anjo (1989), de Luiz Paulo Baravelli)

  • Nº 4 (1991), de Arcangelo Ianelli

    37/57 Nº 4 (1991), de Arcangelo Ianelli (Nº 4 (1991), de Arcangelo Ianelli)

  • Pia de Sacristia (1991), de Adriana Varejão

    39/57 Pia de Sacristia (1991), de Adriana Varejão (Pia de Sacristia (1991), de Adriana Varejão)

  • O Recruta, O Aranha e O Penélope (1992), de Leonilson

    40/57 O Recruta, O Aranha e O Penélope (1992), de Leonilson (O Recruta, O Aranha e O Penélope (1992), de Leonilson)

  • Opa Esin Ati Ejo Meji

    41/57 Opa Esin Ati Ejo Meji (Opa Esin Ati Ejo Meji)

  • Paisagem Animal - Série Peles (1993), de Siron Franco

    42/57 Paisagem Animal - Série Peles (1993), de Siron Franco (Paisagem Animal - Série Peles (1993), de Siron Franco)

  • Soldado III (1993), de Dudi Maia Rosa

    43/57 Soldado III (1993), de Dudi Maia Rosa (Soldado III (1993), de Dudi Maia Rosa)

  • 11-94 (1994), de Manfredo de Souza Neto

    44/57 11-94 (1994), de Manfredo de Souza Neto (11-94 (1994), de Manfredo de Souza Neto)

  • Sem Título (1997), de Edgard de Souza

    46/57 Sem Título (1997), de Edgard de Souza (Sem Título (1997), de Edgard de Souza)

  • Objeto Cinético (1990-1999), de Abraham Palatnik

    47/57 Objeto Cinético (1990-1999), de Abraham Palatnik (Objeto Cinético (1990-1999), de Abraham Palatnik)

  • Estudos para Bandidos, de Antonio Conselheiro e Ana Maria Pacheco

    49/57 Estudos para Bandidos, de Antonio Conselheiro e Ana Maria Pacheco (Estudos para Bandidos, de Antonio Conselheiro e Ana Maria Pacheco)

  • Série Noites de Esperança (2001), de Sandra Cinto

    50/57 Série Noites de Esperança (2001), de Sandra Cinto (Série Noites de Esperança (2001), de Sandra Cinto)

  • Impulso de Quartzo Rosa (2001), de Amelia Toledo

    51/57 Impulso de Quartzo Rosa (2001), de Amelia Toledo (Impulso de Quartzo Rosa (2001), de Amelia Toledo)

  • Quimeras (2002), de Flavio Shiró

    52/57 Quimeras (2002), de Flavio Shiró (Quimeras (2002), de Flavio Shiró)

  • Andaraí (2010), de Claudio Edinger

    53/57 Andaraí (2010), de Claudio Edinger (Andaraí (2010), de Claudio Edinger)

  • Ordiniário (2013), de Berna Reale

    54/57 Ordiniário (2013), de Berna Reale (Ordiniário (2013), de Berna Reale)

  • Série Adão, Eva, Paraíso (2014), de Rosana Paulino

    55/57 Série Adão, Eva, Paraíso (2014), de Rosana Paulino (Série Adão, Eva, Paraíso (2014), de Rosana Paulino)

  • Joao De Deus (2022), de Dalton Paula

    56/57 Joao De Deus (2022), de Dalton Paula (Joao De Deus (2022), de Dalton Paula)

  • Canto Do Sabia (2024), de Denilson Baniwa

    57/57 Canto Do Sabia (2024), de Denilson Baniwa (Canto Do Sabia (2024), de Denilson Baniwa)

O Brasil das Múltiplas Faces

O nome da exposição remete a um percurso artístico que reflete a diversidade cultural e histórica do Brasil. A mostra se distancia da abordagem cronológica tradicional e oferece ao público um olhar abrangente sobre a arte brasileira, com foco em grupos antes marginalizados, como produções afrodiaspóricas e de povos originários, além de artistas que não passaram por educação formal, mas que desempenharam papel fundamental na construção do patrimônio artístico nacional.

A exposição está organizada em 10 núcleos, apresentados em traineis, uma referência às reservas técnicas de museus e galerias. Os núcleos incluem temas como Retratos, Paisagem, Modernos, Abstrações, Sonhos e Distorções, e Produção Recente. Cada núcleo reúne uma combinação de obras bidimensionais — pinturas, gravuras e fotografias — e tridimensionais, como esculturas e objetos.

Entre os destaques, estão pinturas de Almeida Júnior e Benedito Calixto, que representam os primórdios da arte brasileira, além de obras de artistas contemporâneos como Rosana Paulino, Jaime Lauriano e Denilson Baniwa. Também fazem parte da exposição dois vídeos: Mil Olhos (2018), de Lia Chaia, e Ordinário (2023), de Berna Reale.

O maior acervo da América Latina

O Acervo Itaú Unibanco, fundado na década de 1960 por Olavo Egydio Setubal, conta com mais de 15 mil obras de arte moderna e contemporânea de mais de 800 artistas. Dentre as mais antigas, destaca-se a de Frans Post, a primeira obra a integrar a coleção.

Desde 1987, a gestão do acervo é realizada pelo Itaú Cultural, que também oferece ao público exposições itinerantes que percorrem o Brasil e o mundo. Além do Espaço Milú Villela – Brasiliana, o instituto mantém o Espaço Herculano Pires, voltado para a coleção numismática.

A coleção também é amplamente divulgada por meio de exposições itinerantes, que já passaram por mais de 25 cidades no Brasil e no exterior. Essas exposições buscam levar a arte brasileira a públicos diversificados e fomentar o debate sobre as diferentes formas de expressão artística. Entre as mostras recentes, destacam-se Síntese – Arte e Tecnologia (2024), na Pinacoteca do Ceará, e Narrativas em Processo: Livros de Artista (2024), na Fundação Iberê, em Porto Alegre.

