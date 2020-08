Na Itália, Anitta se hospeda em villa com diária de R$ 14 mil

A Costa Amalfitana, trecho litorâneo de 50km do sul da Península Sorrentina, na região italiana da Campânia, é um dos mais belos cenários da Itália. Difícil não se encantar com o local, perfeito para férias de verão. Anitta que o diga. A cantora está no local, como suas belas fotos no Instagram denunciam. Mas o que chamou a atenção foi o lugar onde a artista está hospedada: uma villa que custa R$ 14,2 mil por dia.

A cantora está no Palazzo Santa Croce, em Positano, villa do século 18 com 500 metros quadrados de área interna, jardim de 400 metros quadrados e mais um terraço de 142 metros quadrados – claro, com vista para a costa de Amalfi. O local, que comporta nove pessoas, conta com cinco suítes, sete banheiros e biblioteca, além de spa com banho turco e piscina aquecida.

O preço? Somente por semana, já que a estadia mínima é de sete dias. A hospedagem para toda a semana custa entre 15.700 e 20.510 euros. No preço mínimo, isso daria R$ 14,2 mil a diária. O preço inclui serviço de mordomos, limpeza e café da manhã, além de funcionários para cuidar da piscina e do jardim, chef disponível por oito horas e serviço de lavanderia e concierge.

A construção original era um monastério. Em 1716, no período Barroco, virou residência opulenta para bispos. Nessa época, o local foi decorado com vários ornamentos e objetos que vinham da rota do Oriente. Positano caiu em decadência quando a rota marítima do Mediterrâneo acabou, se tornando uma vila de pescadores esquecida e pobre. No começo do século 20, turistas começaram a voltar, encantados com a beleza local. O artista Edward Ghillausen, da Bauhaus, fugindo do regime nazista, se refugiou no local com sua mulher, transformando a villa em um centro artístico preservado. Finalmente, Giacomoand Riccardo comprou a propriedade, transformando-a em villa para o setor turístico.