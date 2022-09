Iron Chef: Giovanna Grossi e Rafa Gomes reproduzem menus apresentados no reality show

Se você assistiu o reality show Iron Chef, na Netflix e ficou com uma ponta de inveja dos jurados (Rosa Moraes, Laurent Suaudeau e Wanessa Camargo, convidada do episódio), há uma boa notícia: Giovanna Grossi e Rafa Gomes vão reproduzir o duelo na íntegra, “ao vivo”, nos dias 12 e 13 de setembro, a partir das 19h, no Animus.

Por R$ 680 será possível provar não só as receitas da chef anfitriã, mas também os cinco pratos elaborados pelo desafiante, num revezamento de dez cursos.

Além deste encontro, a dupla irá repetir o duelo culinário no restaurante de Gomes, o Itacoa, no Rio de Janeiro.

Escalada para o time de chefs consagrados desafiados no reality show Iron Chef, que estreou no último dia 10 de agosto na Netflix, Giovanna Grossi duelou com Rafa Gomes no quarto episódio da série. O mote do programa é colocar em disputa um talento culinário em ascensão e um chef já reconhecido através de um menu de cinco tempos protagonizados por um ingrediente celebrado na cozinha brasileira.

O desafio imposto à dupla? Elaborar um cardápio inteiro com receitas feitas à base de cogumelos, do suave eryngui ao potente yanomami, um fungo cultivado por tribos indígenas na Amazônia.

No mais acirrado duelo da série, com as maiores notas de toda a temporada, Giovanna, primeira mulher a representar o Brasil numa final do Bocuse D’Or, criou um percurso que evidencia toda sua capacidade técnica e criativa.

O desafio se tornou um menu degustação (R$ 290) em seu restaurante, tanto no almoço quanto no jantar.

Dentre os pratos, creme de cogumelos, enoki defumado, crocante de cacau e pinhole, pó de azeite de ervas, maçã-verde infusionada na cidreira e aroma de bosque, uma representação do habitat natural do ingrediente através de texturas, aromas e sabores. E uma sobremesa composta de cremeux de chocolate branco e cogumelos yanomami, yanomami em calda, crocante de avelã, gel de pitanga negra, cogumelos-de-paris laminados e tuille de cacau.

Menu cogumelos, por Giovanna Grossi

Habitat Natural: Creme de cogumelos, enoki defumado, crocante de cacau e pinnoles, pó de azeite de ervas, maçã verde infusionada na cidreira, aroma de bosque

Entrada Vegetariana: Rabanada de brioche e queijo cuesta, shimeji fermentado, picles de shimeji amarelo, eryngui grelhado com glace de tangerina, tangerina e molho de queijo cuesta

Maceió: Sururu grelhado, caldo de sururu, mandioca cozida na manteiga, shitake frito e grelhado, croutons de porcini e cogumelos paris laminado

Prato Principal: Roulade de frango com cogumelo e pistache, velouté, morilles e cebola brulée glaceados e salada de ervas

Sobremesa: Cremeux de chocolate branco e cogumelos yanomami, yanomami em calda, crocante de avelã, gel de pitanga negra, cogumelos paris laminados e tuille de cacau

Serviço:

Endereço: Rua Vupabussu, 347 – Pinheiros.

Telefone: (11) 2371-7981 / (11) 98705-9388

Horário: Ter. a sex., das 12h às15h e das 19h às 23h. Sáb. das 12h às 16h30 e das 19h às 23h. Dom., das 12h às 16h30.

Menu de cogumelos Giovanna Grossi: a partir de 24 de agosto. R$ 290.

Menu Iron Chef Giovanna Grossi e Rafa Gomes: dias 12 e 13 de setembro. R$ 680.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos pra você aproveitar seu tempo livre com qualidade