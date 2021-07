Irmãos japoneses do judô conquistam ouro no mesmo dia e fazem história

A judoca japonesa Uta Abe conquistou a medalha de ouro na categoria feminina de 52kg em Tóquio neste domingo, horas antes de seu irmão Hifumi conquistar o ouro na final masculina de 66kg, fazendo história como os primeiros irmãos a ganharem medalhas de ouro no mesmo dia.

Quer receber as atualizações dos Jogos Olímpicos de Tóquio? Assine a newsletter de Casual

A façanha aconteceu um dia depois de o tricampeão mundial Naohisa Takato garantir a primeira medalha de ouro do Japão no judô em Tóquio ao vencer o taiwanês Yang Yung-wei, destacando a força dos anfitriões no esporte nascido no país há 140 anos.

Uta, de 21 anos, dominou suas lutas na categoria de 52kg, mas precisou de um golden score na final contra Amandine Buchard, da França.

"Foi um sonho para nós", disse Uta a repórteres, quando questionada sobre a conquista de ouro simultânea com seu irmão. "Me faz acreditar que sonhos se tornam realidade".

Uta e Hifumi se abraçaram e se parabenizaram após a cerimônia das medalhas, disse ela.

"Fiquei emocionado com a forma como eles se encorajaram", disse o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, no Twitter, parabenizando-os.