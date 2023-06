Irlanda paga até R$ 440 mil para quem se mudar para ilhas remotas do país

Se a ideia de acordar ao som das ondas, cercado por belezas naturais e uma comunidade unida lhe agrada, certifique-se de marcar no seu calendário o dia 1º de julho, quando o governo da Irlanda abrirá inscrições para recrutar pessoas que queiram se mudar para uma das 30 ilhas remotas do país e receber até 84 mil euros (cerca de R$ 440 mil) por isso.

Segundo a Forbes, o programa se chama “Nossas Ilhas Vivas” e é um projeto visionário do governo irlandês que visa revitalizar cerca de 30 áreas afastadas e pouco povoadas. Entre elas estão a ilha de Arranmore, localizada ao largo da costa do condado de Donegal, ao longo da Rota do Atlântico Selvagem, por onde imponentes penhascos de 45 metros dominam a paisagem.

Em seguida, há a Ilha de Clare, ao largo da costa do condado de Mayo, conhecida por suas praias de areia e trilhas de aventura. Já a Ilha de Bere é um paraíso tranquilo popular entre ciclistas, observadores de aves e amantes das plantas. Inis Mór, uma das Ilhas Aran, foi cenário do filme “Os Banshees of Inisherin”, indicado ao Oscar de 2022.

Estes são lugares que estão isolados do resto do mundo, sem nenhuma forma de chegar ao continente por pontes e, às vezes, até mesmo isolados pelo fluxo e refluxo das marés. A maioria é pequena – a Ilha de Clare tem uma população de apenas 160 pessoas, por exemplo.

Entenda

De acordo com a Forbes, a estratégia do governo para os próximos 10 anos é criar comunidades prósperas que se mantenham por gerações, diversificar as economias das ilhas, torná-las mais atraentes para trabalhadores remotos e criar oportunidades de carreira para os residentes. E a administração está disposta a pagar às pessoas que têm coragem de abraçar esse estilo de vida.

Esta não é a primeira vez que um destino europeu propõe um plano como esse. Cidades e regiões por toda a Itália estão oferecendo promessas semelhantes de dinheiro, desde Calábria até Santo Stefano di Sessanio. Mas, com um possível ganho de 84 mil euros, o programa da Irlanda certamente é um dos mais generosos.

Assim como em todos esses esquemas, há um porém. Esse apoio financeiro tem como objetivo revitalizar as propriedades abandonadas que adornam as paisagens das ilhas. Os aspirantes a moradores precisarão comprar e possuir uma residência, desde que tenha sido construída antes de 1993 e permanecido vaga por pelo menos dois anos. O dinheiro que você recebe só pode ser usado em trabalhos de construção, para melhorias estruturais e reformas.

E uma ressalva: embora qualquer pessoa possa comprar uma propriedade na Irlanda, isso não garante o direito de realmente morar lá – mas quem sabe você pode ser elegível para cidadania dupla, naturalização ou ser capaz de obter um visto de trabalho.