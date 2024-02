Ipanema, no Rio de Janeiro, é eleita 2ª melhor praia do mundo; veja ranking

De fato, o Rio de Janeiro é uma "cidade abençoada por Deus e bonita por natureza", como bem citou Jorge Ben Jor em sua célebre música. Prova que ajuda a reforçar ainda mais esta afirmação é que Ipanema foi eleita a segunda melhor praia do mundo, segundo o Lonely Planet, um dos mais importantes guias de viagem.

A lista foi publicada neste mês em formato de livro, dentro do Best Beaches: 100 of the World’s Most Incredible Beaches ("Melhores praias: 100 das mais incríveis praias do mundo", numa tradução livre). Em primeiro lugar aparece a The Passa, na Austrália, destino queridinho dos amantes do surfe.

Na publicação, o Lonely Planet destaca o destino carioca pelas suas belas areias, a agitação, além dos melhores restaurantes do Rio de Janeiro estarem a poucas quadras da praia. "Ipanema tem uma beleza indiscutível, principalmente no pôr do sol atrás do morro dos Dois Irmãos", diz o guia.

As melhores praias do mundo

1- The Pass, Byron Bay, Nova Gales do Sul (Austrália)

2- Praia de Ipanema, Rio de Janeiro (Brasil)

3- Ao Maya, Ko Phi-Phi, Krabi (Tailândia)

4- Ilha Mnemba, Zanzibar (Tanzânia)

5- Sarakiniko, Ilha de Milos (Grécia)

6- Chesterman Beach, Tofino, Ilha de Vancouver, Colúmbia Britânica (Canadá)

7- Cabo San Juan del Guía, Parque Nacional Natural Tayrona (Colômbia)

8- Anse Source d'Argent, La Digue (Seychelles)

9- Playa Balandra, La Paz, Baja California Sur (México)

10- Punta Paloma, Tarifa, Cádis (Espanha)