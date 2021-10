Inter de Milão diz que Eriksen não pode jogar nesta temporada

Christian Eriksen não tem permissão de jogar na Itália nesta temporada devido a uma parada cardíaca que sofreu durante partida na Euro 2020, disse a Inter de Milão em um comunicado, mas o atual campeão italiano está disposto a deixar o meio-campista dinamarquês sair do clube.

Eriksen teve o acidente em campo durante a primeira partida de sua seleção no torneio disputado em junho deste ano contra a Finlândia e foi atendido e salvo ainda no gramado.

Mais tarde, ele recebeu um cardioversor desfibrilador implantável (CDI), uma espécie de marca-passo que pode evitar paradas cardíacas fatais disparando uma carga que restaura o batimento cardíaco normal.

Francesco Braconaro, membro do comitê técnico científico da Federação Italiana de Futebol, disse em agosto que Eriksen não poderá jogar na Itália, a menos que o CDI seja removido.

"Com referência aos direitos de registro do jogador Eriksen, deveria ser observado que, após uma lesão grave que ocorreu durante o Campeonato Europeu em junho de 2021, o jogador está temporariamente impedido pela autoridade médica italiana de atividades esportivas na atual temporada", disse o time em um comunicado emitido na quinta-feira.

"Embora as condições atuais do jogador não cumpram as exigências para se atingir a forma física esportiva na Itália, o mesmo poderia ser obtido em outros países onde o jogador poderia retomar a atividade competitiva."

Não está claro se outros países permitiriam que Eriksen participe de suas ligas com o CDI implantado.

