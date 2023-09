The Town: 3 inspirações de looks com brilho para ir ao festival de música

Entre os dias 2 e 10 setembro, a cidade de São Paulo recebe o festival The Town, que promete tornar-se o maior da história da capital paulista. Inclusive, está sendo comparado ao icônico Rock in Rio, afinal, os organizadores são os mesmos.

Nesse sentido, os festivais de música representam um espaço único para a expressão criativa por meio da moda. Com seus ambientes vibrantes e atmosfera descontraída, eles se transformaram em verdadeiros desfiles de estilo. Não à toa, a música e a moda têm uma ligação intrínseca, pois ambas são formas poderosas de autoexpressão.

E para marcar este festival inovador, a consultora de imagem Camile Stefano indica looks deslumbrantes que irão brilhar tanto quanto as atrações do palco.

1. Casual com estilo

A especialista sugere optar pelo estilo casual, mas aplicar brilho em tudo. Esta é a trend do momento nos grandes shows mundiais, como nas turnês de Taylor Swift e Beyoncé no hemisfério Norte. Como primeira opção, ela sugere uma calça jeans modelo wide leg como base perfeita para um top de paetê ou cropped brilhante. “A simplicidade desse look é enganadora, pois sua elegância se destaca, especialmente nas fotos. E o toque final? Um par de tênis, que combina conforto e estilo”, recomenda Camile Stefano.

2. Jaquetas brilhantes

Para aqueles que irão curtir até o último show, como segunda proposta, a consultora indica incorporar o glamour da noite. “Uma terceira peça chamativa é a chave aqui. Um vestido preto ou uma camisa larga básica acompanhada de uma jaqueta metalizada são as escolhas ideais”, reforça a especialista.

3. Calças metalizadas

Como terceira opção de look, Camile Stefano afirma que este é o momento de investir em uma calça brilhante. Essa peça, além de ser um destaque no festival, torna-se um item valioso no guarda-roupa. “As calças de paetê ou metalizadas, harmonizadas com partes de cima básicas em cores neutras, como preto, branco ou azul, criam um look noturno impactante, adequado para diversas ocasiões e é um superinvestimento para o guarda-roupa”, conclui a consultora de imagem.

Por Helena Salvador