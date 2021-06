Iniciativa expõe os benefícios das licenças parentais e viraliza

Como iniciativas de equidade de gênero podem, de fato, ser postas em prática? Seu Jorge, cantor, compositor e empresário, se une a Yasmine McDougall Sterea, empreendedora social, CEO do Free Free e da FF Change e colunista e apresentadora do Nosso Olhar, e acabam de lançar o movimento “De Dentro de Casa Pra Rua”, projeto sobre Licenças Parentais Universais.

Com vídeo lançado ontem, a dupla questiona quais papéis homens e mulheres devem representar na criação dos filhos, em tarefas de casa e na sociedade. Mitos são expostos e questionados, e dados sobre a presença paterna no dia a dia dos filhos demonstram o impacto que podem ter na sociedade.

Segundo estudos, crianças com ausência do pai têm duas vezes mais probabilidade de repetir o ano escolar e 11 vezes de apresentar comportamento violento nas escolas.

“Quando falamos em iniciativas que promovem equidade de gênero, o tema vai muito além de justiça social. É uma questão de estabilidade, crescimento e segurança de um país inteiro. Países com mais desigualdade de gênero têm quase duas vezes mais chances de terem uma pontuação alta no índice global de fome, e 1,5 vez mais chances de serem violentos e instáveis. Com esse movimento e com as iniciativas em prática buscamos realizar mudanças estruturais e culturais. A licença parental, que engloba todos os formatos de família, é uma solução que muda a visão do homem e da mulher e suas interseccionalidades perante a sociedade”, afirma Sterea, cofundadora do movimento.

Lançado ontem, 21, o vídeo já conta com mais de 100.000 views no Instagram e retorno positivo do público. “Sentimos que o vídeo trouxe um retorno de pessoas que têm visões políticas diferentes, porque a gente tá falando aí de realmente uma mudança social, que é para todos. Seja para os filhos, para os pais, para as mães e famílias de todos os formatos”, comenta Sterea.

A união entre os empresários surgiu com um convite de Yasmine a Seu Jorge. “Jorge é um homem que tem três filhas, que superou e conquistou muitas coisas. É uma pessoa totalmente resiliente, e que acredita nesses valores de equidade, de responsabilidade afetiva e da parentalidade afetiva”, comenta Sterea sobre a parceria da fundação da iniciativa junto com o músico.

Em agosto, a dupla apresentará uma conferência com convidados internacionais e empresas, privadas. “Nosso projeto não é só sobre licenças parentais, mas é sobre homens e mulheres juntos e unidos para causas da equidade de gênero e racial. Queremos mudar estruturalmente e culturalmente as visões de pessoas e empresas”, comenta Sterea.

Jorge complementa não apenas sobre o preconceito mas também a desinformação sobre o tema de licenças parentais. “No Brasil, sobretudo, é um tema novo. Quando falamos de licença parental, não estamos falando de licença paterna, mas como um todo, dos homens e mulheres, e quando bem-sucedida, essa divisão reflete na sociedade de forma extremamente positiva”, diz.

Ao longo do ano, serão apresentados um calendário de ações, assim como consultoria e palestras para empresas.