Infecção prolonga permanência de Pelé no hospital

O tricampeão mundial Pelé sofreu uma infecção urinária e será mantido no hospital por mais tempo do que seus médicos planejavam, informou boletim médico do hospital Albert Einstein na segunda-feira.

Pelé, que está passando por quimioterapia para um tumor no cólon removido em setembro, voltou ao hospital de São Paulo em 13 de fevereiro.

"Durante sua estadia, foram realizados exames de rotina, que indicaram a presença de uma infecção urinária, fato que estendeu a permanência do paciente no hospital. Suas condições clínicas são estáveis, e a alta hospitalar deve acontecer nos próximos dias", segundo o boletim.

Considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, o ex-jogador do Santos, New York Cosmos e da seleção brasileira, de 81 anos, sofreu uma série de problemas de saúde nos últimos anos, incluindo uma cirurgia no quadril que o deixou com dores recorrentes e dificuldade para andar sem ajuda.