Ilhabela quer se tornar o paraíso do trabalho remoto

A psicóloga Renata Rabelo gosta de atender seus pacientes em uma mesinha de onde observa a mata e ouve o barulho do mar. Qualidade de vida, para o empresário Márcio Ishihara, é aproveitar mais seu barco, de onde pode, inclusive, trabalhar. Tem também o exemplo do empresário Mark Essle, que passou a pedalar antes de fazer sua primeira reunião, às 8h30 da manhã. A nova rotina lhe conferiu mais disposição – e, em suas palavras, “fez bem para a alma”.

Essas são algumas histórias de felizardos que aproveitaram a pandemia para trabalhar do lugar que mais amam no mundo: Ilhabela, arquipélago no litoral norte de São Paulo que, além de ser um dos cartões-postais mais bonitos do litoral brasileiro, abriga a maior reserva de Mata Atlântica do planeta.

Os depoimentos acima fazem parte da campanha “Ilhabela – Anywhere Office”, lançada pela Secretaria de Turismo em maio deste ano. A ideia, ao mostrá-los, é atrair para a cidade outras pessoas como Renata, Márcio e Mark, que têm modelos de trabalho flexível, ou no jargão em inglês, trabalham em anywhere office.

“Queremos que esses visitantes indiquem Ilhabela para seus colegas que buscam a mesma vivência. A cidade é um excelente destino turístico e agora também passou a ser destino para o trabalho remoto. Essa flexibilidade permite que a pessoa se hospede, faça suas refeições e passeios, movimentando o comércio local”, afirma Luciane Leite, secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo de Ilhabela.

Renata Rabelo: a psicóloga agora atende os pacientes em uma mesinha de onde observa a mata e ouve o barulho do mar Renata Rabelo: a psicóloga agora atende os pacientes em uma mesinha de onde observa a mata e ouve o barulho do mar

O que a Ilha tem?

Conhecida como a Capital Nacional da Vela, por sediar regatas e competições de relevância nacional e internacional, Ilhabela é, segundo o especialista em turismo Ricardo Freire, “o destino de praia mais charmoso do litoral norte de São Paulo”. Tem um centrinho colonial, a vila, e uma estrada sinuosa, que leva às porções norte e sul da ilha. O arquipélago é composto ainda de prainhas de mar calmo voltadas para o continente, e outras maiores, com ondas, na parte de mar aberto. Sua natureza exuberante deve-se ao fato de boa parte do território ser um parque estadual.

A Ilha só lota em feriadões, em janeiro e na semana da vela, que ocorre no inverno. Neste momento em que precisamos manter o distanciamento social é, portanto, um destino ideal (inclusive recomendado pelo próprio Ricardo Freire na matéria recente Guia antimuvuca: 40 praias sem aglomeração do blog Viaje na Viagem). Para chegar a Ilhabela, é preciso fazer uma travessia de balsa. Antes de embarcar, de sexta a domingo, pede-se ao visitante que apresente PCR negativo ou comprovante de residência.

Meu escritório é na praia

Para quem quer se estabelecer por um tempo mais longo na ilha, é relevante saber que a cidade tem ótima infraestrutura turística e de serviços.

Além de possuir oferta qualificada, Ilhabela é um destino seguro. A cidade recebeu o selo Safe Travels, que é disponibilizado a destinos que se comprometeram ao uso de protocolos de boas práticas para prevenção do coronavírus. O novo protocolo foi elaborado seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), com a colaboração de diversas entidades ligadas ao setor turístico, e envolve questões relativas a limpeza, saúde e informação para a prevenção da covid-19.

Se o anywhere office veio mesmo para ficar, a Capital Nacional da Vela já entendeu para onde os ventos sopram, e está no rumo para ser também a capital do trabalho remoto.

Clique aqui para conferir dicas de hospedagem e home office.