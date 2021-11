Ikea abre maior loja do mundo nas Filipinas em expansão global

A Ikea abriu sua maior loja do mundo nas Filipinas, com novas instalações de 67.800 metros quadrados em Manila, pedra angular dos planos de expansão do gigante de móveis na Ásia.

A inauguração desta quinta-feira foi celebrada com evento realizado na cafeteria da loja com a presença do secretário de Comércio das Filipinas, Ramon López, e do ministro de Relações Exteriores, Teodoro Locsin.

A Ikea segue os protocolos da covid-19 depois que a inauguração da loja foi adiada em meio à pandemia, com um sistema de reservas online que já está completo nas próximas duas semanas, de acordo com o gerente da loja, Georg Platzer. Os clientes devem usar máscaras e manter o distanciamento.

A inauguração ocorre no momento em que a Ikea amplia sua presença no comércio eletrônico, o que se mostrou oportuno durante a pandemia. Os pedidos online agora respondem por 26% das vendas globais. A empresa, que possui mais de 460 lojas físicas em cerca de 60 mercados, planeja abrir aproximadamente 60 unidades no ano fiscal atual. E a varejista não olha apenas para a Ásia: planeja estrear na América do Sul no segundo trimestre de 2022 com uma filial em Santiago do Chile.

“Sempre tivemos o plano de vir para as Filipinas”, disse Platzer. “É uma economia de crescimento muito bom, classe média em expansão e ambiente doméstico positivo para varejistas de móveis domésticos. Acho que era hora de finalmente abrir.”

A estreia nas Filipinas ocorre apesar da previsão da Ikea de um ano mais difícil em 2022 devido aos congestionamentos logísticos e aumentos de preços das matérias-primas provocados pela pandemia.

Apesar da crise de abastecimento e dos desafios para manter as lojas e depósitos estocados, a empresa conseguiu registrar vendas recordes no ano passado. Jon Abrahamsson Ring, CEO da Inter Ikea, franqueadora mundial da marca, disse à Bloomberg em outubro que sua meta é tornar a Ikea “ainda mais acessível” transferindo uma parcela maior de novos produtos para um segmento de preço mais baixo.