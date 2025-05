Iguatemi une forças com o The Mark Hotel, em NY, para experiências de luxo internacionais

Hospitalidade de alto padrão não é mais um diferencial no segmento de luxo — é uma exigência. O Iguatemi, grupo conhecido por reunir marcas do varejo premium no Brasil, sabe disso. E agora, aposta numa colaboração inédita com o The Mark Hotel, ícone nova-iorquino, para reforçar sua presença global no universo do lifestyle de alto padrão.

O movimento chama a atenção não apenas pelo ineditismo, mas também porque o principal concorrente do grupo, a JHSF, tem o pilar da hospitalidade bastante robusto. O grupo é responsável pela marca Fasano, com unidades em destinos estratégicos e até um endereço em plena Quinta Avenida, em Nova York. A nova parceria do Iguatemi sinaliza que o jogo pelo consumidor de alto poder aquisitivo agora passa, também, pela hospitalidade internacional.

Experiência integrada

A aliança entre Iguatemi e The Mark prevê uma série de ativações em 2025. Clientes do programa de fidelidade Iguatemi ONE terão benefícios exclusivos, como reservas prioritárias e experiências sob medida no hotel nova-iorquino. Além disso, eventos privados curados acontecerão tanto em São Paulo quanto nas instalações do The Mark, unindo moda, arte e gastronomia em experiências intimistas.

Outras iniciativas incluíram ações de co-branding, como o “flower cart” durante a SP-Arte realizada em abril, e campanhas de marketing durante eventos de peso, como o Met Gala. “Estamos empolgados em unir forças com o The Mark Hotel, um nome sinônimo de refinamento e exclusividade”, afirma Carlos Jereissati, membro do conselho da Iguatemi.

Para Izak Senbahar, proprietário do The Mark Hotel, a parceria é uma forma de estreitar laços com um público já cativo. “Tivemos o prazer de receber muitos hóspedes brasileiros. Estamos empolgados em levar um pedacinho do The Mark Hotel para o Brasil — um país que já nos parece uma segunda casa”, diz.

O hotel, conhecido por receber celebridades e formadores de opinião globais, vê no Brasil um mercado estratégico para expansão do relacionamento com a elite mundial.

Com essa iniciativa, Iguatemi e The Mark estabelecem um novo padrão para colaborações entre marcas de luxo. Mais do que vender produtos ou estadias, o objetivo é entregar uma vivência completa e sem fronteiras, que una estilo, conforto e exclusividade — seja em São Paulo, seja em Manhattan.