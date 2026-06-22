Iguatemi Talks Wellness discute de longevidade a skincare em sua primeira edição

O JK Iguatemi recebe pela primeira vez, nesta terça-feira, 23 de junho, o Iguatemi Talks Wellness, evento proprietário do grupo dedicado a saúde, longevidade, bem-estar e beleza. A programação vai das 9h às 19h e reúne mais de 30 nomes entre médicos, atletas, empreendedores e criadores de conteúdo, distribuídos em painéis simultâneos no auditório principal, no Cubo JK e no terraço do shopping.

Entre as atrações confirmadas estão o maquiador francês Harold James, Global Makeup Artist da L'Oréal Paris, a atriz Claudia Raia, a apresentadora Carolina Ferraz e o criador de conteúdo Felca, um dos maiores fenômenos da internet brasileira. Thiago Vinhal, triatleta profissional e recordista brasileiro no Ironman do Havaí, também integra a grade.

Debates e experiências

A abertura da plenária principal fica com Harold James, numa conversa mediada por Bárbara Oberg sobre autenticidade, autoexpressão e as transformações do mercado global de beleza. Na sequência, o painel "Tendências Asiáticas no Novo Caminho da Skincare" reúne Jardel Edebran, fundador da Popo Skin Bakery e criador do SkinArmy, e a dermatologista Dra. Mamy Honda, mediados por Carolina Zaia, da Sephora Brasil. Felca participa de "Os Desafios Pessoais do Criador na Era da Atenção", com mediação do jornalista João Batista Jr., sobre pressão por relevância e saúde mental no ambiente digital. Thiago Vinhal e Fernanda Pileggi discutem consistência e alta performance em "Disciplina e Constância", mediados por Bertha Juca.

Mariana Goldfarb, Juliana do Couto, da Kontrast, e Lorena Trindade, do Rituaali, debatem a ascensão dos wellness clubs em "Comunidade na Nova Cultura do Bem-Estar". Andrea Santa Rosa e a endocrinologista Dra. Isabela Bussade, mediadas pela jornalista Marina Caruso, abordam os efeitos culturais e psicológicos dos padrões estéticos restritivos em "O Impacto Social do Culto à Magreza". Flávio Passos, fundador e CEO da Puríssima, e Manu Cit, fundadora da The Symple Gym e da Guday, participam de "Wellness em Movimento: Trajetórias e Gerações", com mediação de Camila Espinosa. Encerrando a plenária, Claudia Raia e Carolina Ferraz debatem menopausa, envelhecimento feminino e autocuidado em "Menopausa Sem Tabu", com mediação do ginecologista Dr. André Vinícius.

O maquiador francês Harold James, Global Makeup Artist da L'Oréal Paris, e a modelo Ana Claudia Michels são duas das atrações do Iguatemi Talks Wellness (Divulgação)

Cubo JK e terraço

No Cubo JK, a programação paralela inclui Patricia Lima, fundadora da Simple Organic e do B-Beauty & Wellness, em conversa com a pesquisadora Paola Deodoro. O painel "Saúde Financeira Também é Wellness", apresentado pelo Bradesco Principal, reúne Maíra Liguori e Nanan Lima, cofundadoras da Think Eva e Think Olga, sobre autonomia financeira e qualidade de vida. Patricia Camargo, cofundadora da CARE Natural Beauty, e Iza Dezon discutem transparência e consumo consciente em "A Nova Era do Cuidado".

Os hairstylists Rogério Sartini, Romeu Felipe e Cris Dios debatem longevidade capilar em "O Futuro da Saúde Capilar". Ana Claudia Michels, Lara D'Avila e Marcella Brito Franco, no painel apresentado pela SEDE, questionam os limites entre bem-estar como prática e como meta em "Exaustos de Tentar Estar Bem". Iza Dezon e Vânia Goy encerram o espaço com "Beleza Molecular é o Novo Dermocosmético e Dermorexia", sobre inovações científicas no mercado global de beleza. A terapeuta integrativa Pat Diogo conduz ainda uma sessão de sound healing, respiração e meditação em "Som & Presença".

O terraço recebe aulas ao longo do dia: pilates com a Bells Active, uma sessão de barre pelo primeiro estúdio exclusivo da modalidade no Brasil, yoga ao ar livre com a professora Lola Pettinicchio, da ALO, e um treino coletivo de alta intensidade com a BT Workout Session.

O evento é apresentado por Bradesco Principal e American Express, com patrocínio da Energy e apoio de Eletromidia e Wentz. Clientes Bradesco Principal com Cartões American Express elegíveis e clientes Iguatemi One têm 15% de desconto no ingresso na pré-venda e 10% nas vendas gerais.