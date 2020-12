“iFood da beleza”: aplicativo reúne mais 40 mil salões em todo o Brasil

Um aplicativo que disponibiliza uma série de serviços de beleza em todo o Brasil para quem deseja aliar tempo e praticidade num clique só.

A proposta do AVEC, serviço online na área de beleza, se torna atraente nos tempos de pandemia, onde cada saída de casa tem que ser otimizada e exige segurança em cada passo dado entre um deslocamento e outro.

Com um portfólio que agrega mais de 40 mil estabelecimentos em todo território nacional, como se fosse uma espécie de “Ifood da beleza”, a plataforma digital oferece ao consumidor opções de agendamento de serviços em salões de beleza, barbearia e spa.

O surgimento do negócio torna-se ainda mais favorável quando se olha para o cenário atual e os hábitos de beleza durante o isolamento. Segundo dados do Think Google, célula de insights do Google, o segmento e hábitos de beleza sofreram algumas transformações efetivas ao longo da quarentena – o que de certa forma era de se esperar. Em pesquisa, 52% dos entrevistados afirmaram ter mudado a rotina de beleza, onde a prática de se maquiar diminuiu e o cuidado com o cabelo aumentou.

No ranking elencado pelo Think Google, 39% dizem estar mais preocupados com os cuidados com o cabelo, seguindo de 37% com a pele; e 13% em fazer as unhas. Dados que colaboram para que um aplicativo como a AVEC seja um dos serviços cobiçados por aqueles que não abrem mão de manter as práticas de beleza em dia, mas também desejam facilidades e algum tipo de benefício em relação ao tempo.

Avec: a plataforma digital oferece ao consumidor opções de agendamento de serviços em salões de beleza, barbearia e spa

Para o diretor de Marketing da AVEC, Artur Dias de Souza Silva, de São Paulo, o aplicativo vem para proporcionar uma experiência fluida de beleza, da busca ao pagamento do serviço, proporcionando formas diferentes da interação do consumidor.

“A pandemia fez as pessoas olharem para o tempo de forma diferente. Queremos digitalizar a experiência de serviços de beleza e bem-estar e dar luz as experiências mais incríveis, únicas, que atendem as necessidades mais específicas. De forma inclusiva e fácil”, explica Silva.