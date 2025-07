Iates luxuosos à venda no Brasil: veja as mansões sobre as águas em fotos

O mercado global de megaiates acima de 24 metros deve movimentar mais de 40 bilhões de dólares até 2029, segundo levantamento da consultoria internacional Arizton Advisory. O crescimento expressivo da demanda por embarcações de grande porte e alto padrão é impulsionado por consumidores em busca de experiências exclusivas e soluções tecnológicas de ponta.

Nesse cenário de expansão, a Azimut Yachts apresentará o megaiate Azimut Grande 27 Metri no maior evento náutico do Sul do Brasil, o Marina Itajaí Boat Show, que ocorre até o dia 6 de julho, no litoral norte de Santa Catarina. O evento espera receber mais de 20 mil pessoas.

O modelo, o maior já produzido pela Azimut no Brasil, é fabricado na unidade da marca localizada em Itajaí (SC), única fora da Itália.

Com mais de 350 metros quadrados de área total, cinco suítes, superestrutura em fibra de carbono e flybridge com opção de jacuzzi, a embarcação custa a partir de R$ 57,9 milhões e já teve 20 unidades vendidas.

“A 27 Metri é o mais alto luxo da náutica italiana, com fabricação também no Brasil. Trata-se da maior embarcação já produzida em nossa unidade no país e é um símbolo do avanço da indústria brasileira no segmento de megaiates”, diz Francesco Caputo, CEO da Azimut Yachts Brasil.

Azimut Grande 27 Metri: à venda a partir de R$ 57,9 milhões (Azimut Yachts/Divulgação)

O exterior da 27 Metri tem assinatura do designer Stefano Righini, que propôs grandes janelas panorâmicas que integram o interior à paisagem natural. A proa abriga um lounge reservado que funciona como um terraço para o mar.

Na popa, há uma garagem para embarcações auxiliares ou jet ski, além de uma plataforma submergível. A superestrutura é feita com fibra de carbono 100% pura, material utilizado também na indústria aeroespacial, e proporciona maior estabilidade e leveza.

O terceiro pavimento, o flybridge, conta com ambientes amplos para confraternizações ao ar livre, além de bar, área gourmet, lounges e uma jacuzzi com vista panorâmica.

Outros modelos que estarão no Marina Itajaí Boat Show

SESSA F60 – a partir de R$ 14,9 milhões

Sessa F60: um dos modelos mais sofisticados já desenvolvidos pelo estaleiro italiano (Sessa Marine/Divulgação)

A Sessa F60, apresentada pela primeira vez no Sul do Brasil durante o evento, é um dos modelos mais sofisticados já desenvolvidos pelo estaleiro italiano. Com 60 pés, a embarcação foi projetada para cruzeiros de médio e longo alcance e conta com três suítes, incluindo uma cabine máster que ocupa toda a largura do casco. O design prioriza integração e conforto, com cozinha conectada à área externa, salão envidraçado e um flybridge com móvel gourmet, sofá em “L” e vista panorâmica, ideal para momentos de relaxamento e socialização no mar.

FERRETTI YACHTS 1000 - a partir de R$ 72 milhões

Ferretti Yachts 1000: maior iate de luxo em fibra de vidro produzido em série no Brasil (Grupo OKEAN /Divulgação)

A Ferretti Yachts 1000, maior iate de luxo em fibra de vidro produzido em série no Brasil, tem mais de 30 metros de comprimento, cinco amplas suítes e design assinado pelo renomado arquiteto italiano Filippo Salvetti.

Produzida no Estaleiro OKEAN, em Itajaí (SC), única unidade fora da Itália autorizada a fabricar embarcações da Ferretti Yachts, entre os diferenciais estão o flybridge de 55 metros quadrados com acesso direto à proa, grandes áreas envidraçadas, móveis de alto padrão, e duas opções de layout interno, com cozinha americana ou no estilo europeu. A suíte master, com 20 metros quadrados, oferece vista para o mar, closet e banheiro com portas de vidro deslizantes.