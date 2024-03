Hyundai vai trazer ao Brasil o Ioniq 5 e o Palisade ainda neste ano; veja como são os carros

A Hyundai anunciou, na quarta-feira, 6, que vai trazer ao Brasil ainda neste ano uma série de modelos de carros que fazem sucesso fora do país. O pacote de novidades veio após a marca fechar um acordo com a Caoa em que a Hyundai Motor Brasil assume toda a operação de importação da montadora no país, além da parte nacional que já era operado pela empresa sul-coreana.

O novo modelo de negócio compreende a produção nacional de veículos da marca em Piracicaba (SP) pela Hyundai, a produção nacional de veículos da marca em Anápolis (GO) pela Caoa, e a importação dos modelos globais, a ser conduzida pela Hyundai com participação da Caoa nos resultados financeiros. O fornecimento de peças de reposição também será controlado pela Hyundai. Os valores da negociação não foram divulgados.

A montadora já definiu os dois primeiros modelos que chegarão ao mercado brasileiro, no segundo semestre deste ano. São eles o crossover 100% elétrico Ioniq 5 e o SUV de grande porte Palisade, na versão de 8 lugares. No pipeline do ano que vem vão estar outros dois modelos: os SUVs Kona e a Santa Fé.

Na fábrica paulista, seguem sendo produzidos a família HB20 e o SUV Creta. No estado goiano, a Caoa retomará a produção de uma versão nacional atualizada do SUV Tucson e o caminhão HR, também atualizado. De acordo com Airton Cousseau, presidente e CEO da Hyundai Motor Brasil e Hyundai Motor Américas Central e do Sul, outros dois modelos serão produzidos em Anápolis.

"Piracicaba é uma planta que está na capacidade máxima com 200 mil carros por ano, e não conseguimos subir essa produção. Desde 2012 trabalha em três turnos, mesmo com pandemia de covid-19, e crise dos semicondutores. Agora, vem a junção com a Caoa que tem uma fábrica espetacular em Anápolis e eles têm capacidade de produção lá. No ano que vem teremos mais dois produtos em Goiás", diz o executivo, que manteve segredo de quais modelos serão montados em Goiás.

Como é o Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5. (Divulgação/Divulgação)

O Ioniq 5 é construído sobre a plataforma global de veículos elétricos da Hyundai E-GMP. Oferece carregamento ultrarrápido e o sistema Vehicle-to-Load (V2L), que permite alimentar outros dispositivos domésticos com a mesma voltagem residencial (110v ou 220v).

Tem autonomia pelo ciclo WLTP -- convenção global de testes de carros elétricos -- de até 480 km e velocidade máxima de 185 km/h. Pode ir de 0 km/h a 100 km/h em 5,2 segundos. A plataforma do Ioniq 5 suporta infraestruturas de carregamento de 400 e 800 volts e pode carregar de 10% a 80% em 18 minutos.

Como é o Palisade

O Palisade conta com motor V6 de 3.8 litros que oferece 295 cavalos de potência a 6.000 rpm, aliado a uma transmissão automática de oito marchas. No design externo, destaque para a grade em cascata, emoldurada pelas luzes de LED verticais, e as rodas de liga leve com 20 polegadas, que reforçam a robustez do modelo.

O design interno preza pela sensação de relaxamento e conforto, com assentos para oito ocupantes. O painel de instrumentos foi redesenhado para uma aparência mais volumosa com novos temas de iluminação ambiente.