Hotéis com beach club são tendência para este verão

Além de mergulhos refrescantes, as praias brasileiras oferecem experiências diferenciadas como os beach clubs, espaços exclusivos com serviço de praia, DJs e drinques que têm tomado conta das areias. Com inspirações internacionais de cidades como Saint Tropez, Ibiza e Capri, cidades brasileiras como Maceió (AL), Búzios (RJ), Florianópolis (RJ), Ilhabela (SP), Trancoso (BA) também contam com estes espaços.

O Casa Grande Hotel, localizado no Guarujá (SP), foi pioneiro no litoral sul de São Paulo e inaugurou o seu próprio Beach Club no início de 2022.

No beach club de 800 metros quadrados há chuveiros e bar com carta de drinques desenvolvida para o espaço.

Para este ano, o beach club espera que o faturamento seja 20% maior em relação à temporada anterior. O ambiente conta com espreguiçadeiras, ombrelones e bangalôs para hóspedes e visitantes. Os valores partem de 200 reais para hóspedes e 400 reais para visitantes.

O investimento inicial feito pelo hotel para oferecer o serviço foi de 850 mil reais.

Aberto diariamente das 10h às 19h, e de quinta a domingo, a partir das 15h, o DJ anima o ambiente até o pôr do sol.

O hotel 5 estrelas foi inaugurado em 1972 em uma área total de 45 mil metros quadrados com piscinas, quadras esportivas, mini golf, SPA, Casa da Criança e seis restaurantes: Atlântico (frutos do mar), Casa Grande I e II (internacional), Vila Rica (italiana), Colonial Café (casual), Sushi Bar (japonesa) e Thai (tailandesa).