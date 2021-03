Horas antes de entrevista de Harry e Meghan à Oprah, príncipe Charles também vai falar na TV

O príncipe Charles, do Reino Unido, homenageou a coragem demonstrada pela Comunidade das Nações em resposta ao coronavírus, em uma transmissão que será veiculada no domingo, horas antes de seu filho, o príncipe Harry e a esposa, a ex-atriz Meghan Markle, falarem sobre terem renunciado aos deveres reais numa entrevista à televisão norte-americana conduzida pela apresentadora Oprah Winfrey.

O príncipe estava acompanhado de outros membros da família real, incluindo seu filho mais velho e herdeiro príncipe William, falando sobre o impacto da Covid-19 em uma mensagem gravada para um programa que marca o Dia da Comunidade das Nações, dedicado a países, a maioria que fizeram parte do Império Britânico, que mantêm ligações com o Reino Unido.

“A pandemia de coronavírus afetou todos os países da Comunidade das Nações, cruelmente roubando a vida e o sustento de incontáveis pessoas, perturbando nossas sociedades e nos negando as conexões humanas que valorizamos tanto”, disse Charles, na mensagem.

“Entre tanto sofrimento de cortar o coração, no entanto, a extraordinária determinação, coragem e criatividade com que as pessoas responderam têm sido uma inspiração para todos nós”.

A mensagem do príncipe será veiculada na televisão britânica neste domingo, horas antes de uma entrevista de seu filho mais novo, príncipe Harry, e sua esposa Meghan ser transmitida nos Estados Unidos.

Trechos da entrevista gravada com Oprah Winfrey mostraram Meghan, 39, dizendo que estava “pronta para falar” sobre a sua experiência com a família real após o seu casamento em 2018.