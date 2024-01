Hora da estação: quatro relógios que combinam com o verão

Oyster Perpetual Celebration

Um Rolex alegre e colorido. Batizado de Celebration, o modelo foi um dos destaques da marca suíça neste ano e está disponível no Oyster Perpetual nas caixas de 31, 36 e 41 milímetros. O inusitado mostrador é ilustrado com balões coloridos, circundados em preto, de diferentes tamanhos.

Esse motivo retoma as cores luminosas dos mostradores laqueados apresentados em 2020. São elas azul-turquesa para o fundo e rosa candy, amarelo, vermelho-coral e verde para os balões. A caixa é de aço Oystersteel, como o Explorer. A pulseira metálica também é a Oyster, lançada no fim dos anos 1930, de três fileiras de elementos largos e planos.

O Oyster Perpetual 31 é equipado com o calibre 2232, enquanto o Oyster Perpetual 36 e o 41 são dotados do calibre 3230, mecanismos desenvolvidos e manufaturados pela Rolex, ambos apresentados em 2020. São movimentos com as últimas evoluções técnicas da Rolex em matéria de tecnologia, incluindo o sistema de absorção de choques Paraflex de alto desempenho. A reserva de corda é de aproximadamente 70 horas.

Preço: a partir de 41.450 reais (caixa de 36 mm). http://www.rolex.com.br

Panerai Luminor Quaranta Steel DLC Luna Rossa

Panerai Luminor Quaranta Steel DLC Luna Rossa: reserva de energia de três dias

Azul como o mar e vermelho como o tom oficial do Luna Rossa, o modelo tem a identidade nesses códigos de cores. Trata-se de mais uma colaboração com a equipe de vela Luna Rossa Prada Pirelli, vencedora da Prada Cup na última America’s Cup. O Luminor Quaranta Luna Rossa tem como característica a elegância de sua caixa preta de aço DLC (sigla em inglês para “carbono tipo diamante”), de apenas 40 milímetros, pequeno para os padrões da marca. O mostrador azul escovado tem data às 3 horas e pequenos segundos às 9 horas. Alimentado pelo calibre automático P.900 com reserva de energia de três dias, o tamanho de sua caixa é perfeito para todos os momentos do vestir-se.

Preço: 54.400 reais. http://www.panerai.com.br

TAG Heuer Aquaracer Professional 200

TAG Heuer Aquaracer Professional 200: planejado para resistir a extremos

O mostrador azul-claro desse TAG Heuer Aquaracer, de aço cônico escovado com efeito sunray e efeito de risca com três contadores, remete sutilmente ao céu. Ou ao gelo. O confiável modelo foi planejado para resistir a extremos. São duas versões, ambas ergonômicas. A caixa de aço de 40 milímetros confere robustez ao relógio, com resistência à água até 200 metros. O modelo de 30 milímetros traz elegância. A pulseira em aço mais fina e cônica deste TAG Heuer Aquaracer é equipada com um elo de extensão para maior conforto. Movimento a quartzo.

Preço: 14.730 reais (caixa de 30 mm) e 20.030 reais (caixa de 40 mm). http://www.tagheuer.com

Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date

Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date: esportivo de mergulho com capacidade de 300 metros

É o primeiro relógio de mergulho da Montblanc, com capacidade de 300 metros e certificado pela norma ISO 6425. O destaque é a versão com mostrador verde. Com opções de pulseira de aço ou de borracha preta, com detalhes em verde. Destaque para o verso da caixa, com gravação a laser em relevo 3D de um iceberg e um mergulhador explorando as águas glaciais.

Quando pensou em criar um novo relógio esportivo de mergulho, a Montblanc não foi para as águas tropicais em busca de inspiração, mas subiu até os lagos glaciais do Maciço Mont Blanc. O desafio era traduzir a visão dos glaciares em um relógio. Tarefa difícil, já que um mostrador de relógio mede apenas meio milímetro de altura. Após muitos testes, a maison encontrou uma solução para criar uma impressão de profundidade e luminosidade genuínas, uma técnica ancestral pouco usada hoje chamada gratté boisé.

A Montblanc incorporou Super-Luminova® branca nos ponteiros, índices e ponto às 12 horas, que brilham em um tom luminescente com pouca luz, mantendo o tema glacial. O movimento automático indica horas, minutos, segundos e uma data às 3 horas. A reserva de corda é de 38 horas. O relógio também vem com uma bolsa reciclada e reciclável para que o usuário esteja ainda mais bem equipado e pronto para a próxima aventura.

Preço: 24.800 reais. http://www.montblanc.com.br