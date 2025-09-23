Homens estão usando cada vez mais joias? Essa é a aposta de uma marca de relojoaria

A Movado é uma marca adorada pelos fãs de relojoaria, principalmente aqueles que gostam de vintage. Fundada em 1881 em La Chaux-de-Founds, na Suíça, a marca se notabilizou com algumas coleções, como a Museum Watch, com inspiração Bauhaus, e a Kingmatic.

Nos anos 1980, a marca foi comprada pela North American Watch Corporation e, em anos mais recentes, ganhou destaque por produzir os mecanismos para marcas de moda como Lacoste e Boss.

Em um novo movimento, a Movado entrou em outro segmento, o de joias masculinas em aço e couro das marcas Boss e Lacoste, que chegam agora ao Brasil. Segundo a marca, as novas coleções chegam para atender à crescente demanda do público masculino, cada vez mais interessado em incorporar acessórios de estilo ao dia a dia.

Lacuna no mercado brasileiro

A iniciativa marca a expansão das operações do grupo Movado no Brasil, onde a companhia já lidera o segmento de relógios de moda com grifes como Lacoste, HUGO BOSS, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Movado e Olivia Burton.

“O lançamento preenche uma lacuna que identificamos no mercado brasileiro”, diz Lucas Gonzalez, country manager do grupo Movado no Brasil. “Os consumidores masculinos têm cada vez mais interesse em incorporar peças de aço e couro ao seu estilo, mas ainda encontram dificuldades em acessar a curadoria adequadas. Nossa proposta é oferecer um portfólio acessível e sofisticado, alinhado ao DNA de marcas que eles já conhecem e confiam.”

As peças têm foco em colares e pulseiras, produzidos em aço inoxidável e couro. A coleção se divide entre best-sellers globais e peças pensadas para o mercado brasileiro, em uma proposta de refletir as tendências internacionais e, ao mesmo tempo, dialogar com os códigos de estilo locais.

Pulseira da Lacoste: investimento em joas masculinas (Movado/Divulgação)

As coleções apresentam elementos icônicos de cada marca, como o crocodilo da Lacoste e o logotipo Double B da BOSS. Os preços variam de R$ 790 a R$ 1.390, no caso de Boss, e R$ 690 a R$ 990, no caso de Lacoste.

As peças estão sendo vendidas no Brasil em parceria com a Casa Laranjeira, reconhecida pela expertise em joias de ouro e, mais recentemente, pela expansão para peças em prata com o lançamento da linha ITZ. A introdução das coleções Lacoste e BOSS representa a primeira colaboração com marcas externas.

A Casa Laranjeira tem lojas espalhadas pelo país e conta com e-commerce. “Essas coleções preenchem uma lacuna histórica no mercado por peças masculinas que combinam identidade global, alto padrão de design e qualidade expressiva”, afirma Gabriel Laranjeira, CEO da Casa Laranjeira.