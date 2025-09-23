Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Homens estão usando cada vez mais joias? Essa é a aposta de uma marca de relojoaria

Grupo de relojoaria Movado anuncia venda de coleções de colares e pulseiras em aço e couro das marcas Boss e Lacoste no Brasil

Pulseira da marca Boss: aposta da Movado (Movado/Divulgação)

Pulseira da marca Boss: aposta da Movado (Movado/Divulgação)

Ivan Padilla
Ivan Padilla

Editor de Casual e Especiais

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 08h45.

Última atualização em 23 de setembro de 2025 às 08h46.

Tudo sobreJoias
Saiba mais

A Movado é uma marca adorada pelos fãs de relojoaria, principalmente aqueles que gostam de vintage. Fundada em 1881 em La Chaux-de-Founds, na Suíça, a marca se notabilizou com algumas coleções, como a Museum Watch, com inspiração Bauhaus, e a Kingmatic.

Nos anos 1980, a marca foi comprada pela North American Watch Corporation e, em anos mais recentes, ganhou destaque por produzir os mecanismos para marcas de moda como Lacoste e Boss.

Em um novo movimento, a Movado entrou em outro segmento, o de joias masculinas em aço e couro das marcas Boss e Lacoste, que chegam agora ao Brasil. Segundo a marca, as novas coleções chegam para atender à crescente demanda do público masculino, cada vez mais interessado em incorporar acessórios de estilo ao dia a dia.

Lacuna no mercado brasileiro

A iniciativa marca a expansão das operações do grupo Movado no Brasil, onde a companhia já lidera o segmento de relógios de moda com grifes como Lacoste, HUGO BOSS, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Movado e Olivia Burton.

“O lançamento preenche uma lacuna que identificamos no mercado brasileiro”, diz Lucas Gonzalez, country manager do grupo Movado no Brasil. “Os consumidores masculinos têm cada vez mais interesse em incorporar peças de aço e couro ao seu estilo, mas ainda encontram dificuldades em acessar a curadoria adequadas. Nossa proposta é oferecer um portfólio acessível e sofisticado, alinhado ao DNA de marcas que eles já conhecem e confiam.”

As peças têm foco em colares e pulseiras, produzidos em aço inoxidável e couro. A coleção se divide entre best-sellers globais e peças pensadas para o mercado brasileiro, em uma proposta de refletir as tendências internacionais e, ao mesmo tempo, dialogar com os códigos de estilo locais.

Pulseira da Lacoste

Pulseira da Lacoste: investimento em joas masculinas (Movado/Divulgação)

As coleções apresentam elementos icônicos de cada marca, como o crocodilo da Lacoste e o logotipo Double B da BOSS. Os preços variam de R$ 790 a R$ 1.390, no caso de Boss, e R$ 690 a R$ 990, no caso de Lacoste.

As peças estão sendo vendidas no Brasil em parceria com a Casa Laranjeira, reconhecida pela expertise em joias de ouro e, mais recentemente, pela expansão para peças em prata com o lançamento da linha ITZ. A introdução das coleções Lacoste e BOSS representa a primeira colaboração com marcas externas.

A Casa Laranjeira tem lojas espalhadas pelo país e conta com e-commerce. “Essas coleções preenchem uma lacuna histórica no mercado por peças masculinas que combinam identidade global, alto padrão de design e qualidade expressiva”, afirma Gabriel Laranjeira, CEO da Casa Laranjeira.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:LacosteHugo BossSuíçaRelógiosJoias

Mais de Casual

Athleisure wear deve movimentar R$ 5 tri até 2034 e atrai disputa entre marcas esportivas e luxuosas

Voo mais longo do mundo terá 29 horas de duração e sairá da América Latina; saiba mais

Festival de caviar estreia em SP com pratos de grandes nomes da gastronomia brasileira

Após reforma de R$ 10 milhões, Novo Mercado São José reabre em Laranjeiras com terraço e bares

Mais na Exame

Inteligência Artificial

O plano de 3 anos da Huawei para destronar a Nvidia no mercado de chips de IA

Brasil

Tarifa do ônibus faz brasileiros deixarem de visitar parentes, ir a consultas e até procurar emprego

Mercados

Ata do Copom, Lula na ONU e discurso de Powell: o que move os mercados

Mundo

Presença de drones fecha o tráfego em aeroportos de Copenhague e Oslo por horas