Homem encontra maior safira do mundo no próprio quintal e fica milionário

Encontrar um tesouro enterrado no próprio quintal parece até enredo de filme -- e esse é mais um caso em que a realidade imita ou até supera a ficção. Um homem encontrou a maior safira do mundo enquanto cavava um poço na área da própria casa, no Sri Lanka, segundo informações da BBC.

Que tal viajar mais no mundo pós-pandemia? Conheça o curso de liberdade financeira da EXAME Academy

A pedra, que tem valor estimado de US$ 100 milhões (ou R$ 515 milhões) e pesa cerca de 510 quilos foi chamada de "Safira Serendipity". Ela foi encontrada na região de Ratnapura, que é rica em gemas.

"A pessoa que estava cavando o poço nos alertou sobre algumas pedras raras. Mais tarde, encontramos esse enorme espécime", disse Gamage, o proprietário da safira gigante, à BBC. Ele não informou o nome completo nem onde mora, por razões óbvias.

Da descoberta da pedra até à confirmação de que se tratava de uma safira, mais de um ano se passou. O período está relacionado principalmente à demora para limpar uma pedra tão grande, que surpreendeu até mesmo especialistas.

“Eu nunca tinha visto um espécime tão grande antes. Provavelmente foi formado há cerca de 400 milhões de anos ”, disse o Dr. Gamini Zoysa, um importante gemologista, à BBC.

No Brasil

A surpresa por ter encontrado a maior safira do mundo faz lembrar do momento em que a maior esmeralda já registrada foi descoberta no Brasil. O fato aconteceu em 2001 e trouxe grande tumulto: tudo porque a gema foi encontrada em Pindobaçu, que fica perto de Salvador -- e foi parar nos Estados Unidos. Estimativas mostram que ela pesava cerca de 400 quilos.

De acordo com informaçõs divulgadas em 2018, a disputa para saber quem ficaria com o R$ 1 bilhão decorrente da descoberta ainda continuava. Pelo menos oito pessoas já haviam reivindicado a propriedade da pedra preciosa, entre brasileiros e norte-americanos.