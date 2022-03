Hoegaarden cria jardim de cerveja no Parque Ibirapuera com degustação

Com o aumento de visitas a parques e ambientes ao ar livre, a Hoegaarden resolveu dar vida a um jardim em que é possível beber, o Gaarden Code, no maior refúgio verde da cidade de São Paulo, o Parque Ibirapuera.

No próximo final de semana, um grande QR code será instalado em meio a um jardim feito com os ingredientes que compõem a receita da cerveja. Através do código será possível conhecer mais sobre a cervejaria belga e ganhar uma witbier.

"Transformamos a receita da cerveja em jardim com uma ideia que une marca, tecnologia, experiência e produto", destaca Kika Botto, diretora de criação da Media.Monks, responsável pela ativação.

Segundo o levantamento “Parques e a Pandemia - Comportamentos e Expectativas”, produzida pelo Instituto Semeia, entre aqueles que já visitaram parques naturais (66% da população), 57% pretendem frequentá-los mais do que faziam antes da pandemia.

A justificativa para tal intenção reúne um mix dos principais benefícios desse tipo de atividade: principalmente o gosto pela natureza (40%) e aproveitar mais a vida ao ar livre (16%).

O crescimento em visitas a parques foi um dos motivadores da ação da cervejaria. "Queríamos que o consumidor vivesse uma experiência imersiva nos sabores de Hoegaarden. Afinal, Hoegaarden é aromática, frutada e refrescante, é como se houvesse um verdadeiro jardim dentro da nossa cerveja. A diferença é que agora essa sensação vai além da garrafa e todos podem ver um pouco desse jardim engarrafado virar realidade e saborear nossa receita original de um jeito diferente”, comenta Lia Dutra, Gerente de Hoegaarden no Brasil.

Presente em mais de 70 países, a witbier da Hoegaarden contém raspas de casca de laranja, sementes de coentro e trigo cru na receita.

Gaarden Code – Hoegaarden

Dias 2 e 3 de abril, das 10h às 19h

Parque Ibirapuera – Portão 2 (Em frente ao Pavilhão das Culturas Brasileiras)

Entrada gratuita

