Hermès Beauty chega ao Brasil com frascos de esmaltes por 360 reais

A beleza, por definição, tem a capacidade de despertar a admiração das pessoas. Em se tratando de maquiagem, “quem não quer usar o melhor batom?”, pergunta João Braga, professor de história da moda na Faap, em referência aos cosméticos produzidos por grifes. Nesta sexta-feira (12) chega ao Brasil a linha de beleza da Hermès.

Para além das peças bordadas à mão e luxuosas apresentações em Paris ou Milão, é possível adquirir itens de grife mais acessíveis economicamente. Enquanto uma bolsa Birken pode custar de 9 mil a 500 mil dólares, itens de beleza podem ser a porta de entrada para o mercado de luxo.

Lançado no ano passado no exterior, o portfólio de beleza da Hermès inclui 24 tons de batom, que custam a partir de 420 reais, além de bálsamo labial, pincel e lápis.

Ainda há a linha de blushes Rose Hermès, com oito opções de cores (400 reais) e três balms, e a Les Mains Hermès, com itens para mãos e unhas, com mais de 24 cores de esmaltes (360 reais).

A acessibilidade dos produtos de luxo de fato cresceu, visto que nos últimos cinco anos o mercado premium global de cosméticos cresceu 29%. Só na China, maior mercado consumidor, o crescimento em 2020 foi de 14,8%, movimentando 2,4 bilhões de dólares.

Ainda que no Brasil a pandemia tenha desacelerado o mercado, o país fechou o último ano com 9,2 milhões de dólares em vendas, segundo dados da Euromonitor International, provedora de pesquisa de mercado.

Com peças de alta-costura custando no mínimo 100.000 dólares, são os perfumes e maquiagens que sustentam as casas de costura, comenta Braga. Para serem consideradas alta-costura, as grifes precisam ter pelo menos um perfume com o nome do costureiro ou da grife, explica o professor. Já os cosméticos não são necessários. “Não é regra, mas todas as casas têm cosméticos porque são produtos que vendem muito bem”, diz.

Os produtos da Hermès Beauty podem ser comprados nas lojas da marca.