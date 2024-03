Hering e marca de Nati Vozza lançam coleção de roupas a preço acessível

Todos os olhos da moda estão voltados para os próximos passos da nova “power house of brands”, como está sendo chamada a empresa resultante da fusão da Arezzo com o Soma. Hoje está sendo anunciada uma nova collab entre a Hering e a NV, fundada pela empresária Nati Vozza, duas marcas do grupo Soma. Não traz relação direta com o maior negócio da moda brasileira. Mas deve mobilizar fãs da marca da influenciadora.

Esta é a segunda colaboração entre a Hering e a NV, anunciada agora neste encerramento do primeiro trimestre do ano. A primeira collab aconteceu no ano passado e foi um sucesso. Desta vez, a parceria a quatro mãos tem inspiração no universo preppy, o estilo dos universitários americanos dos anos 1950.

São 49 novas peças que chegam em março ao e-commerce, aplicativo e lojas e multimarcas Hering espalhadas pelo país. Segundo a empresa, trata-se da união do DNA da roupa básica do Brasil com o estilo irreverente da NV. O resultado é uma coleção completa, com uma alfaiataria precisa e best sellers repaginados.

A coleção se inspira no chamado quiet luxury, o luxo elegante e discreto, uma aposta para este segundo momento. São peças atemporais, versáteis e que se adequam ao guarda-roupa da mulher brasileira, de acordo com os executivos do grupo.

Quanto custa as peças da nova coleção

“Este segundo lançamento foi muito esperado por nós”, conta Thiago Hering, CEO da unidade de negócios da Hering. “Desde 2020 estamos trabalhando nessa estratégia de trazer collabs que conversem com o universo Hering e que supram o desejo das nossas clientes.”

Segundo Thiago, para essa entrada a aposta é em uma coleção mais enxuta, com foco no que há de melhor das duas marcas, trabalhando os básicos da marca, além de jeans e alfaiataria.

Collab do grupo Soma: segunda parceria entre Hering e NV (Hering /Divulgação)

Entre os destaques estão blusões, coletes, o clássico xadrez e a combinação de peças em tricô e tweed. “Trabalhamos para chegar em peças que traduzem o universo das duas marcas. E que trouxessem a moda e as tendências, cada vez mais fortes, para as nossas peças. Queremos que nossa consumidora se identifique e enxergue o nosso básico, característico, funcionando perfeitamente com peças statement.”, dizThiago.

E os preços? Os valores das peças variam entre 89,99 e 539,99 reais. Um pouco acima do preço de um básico. Mas certamente abaixo de uma roupa de desejo.