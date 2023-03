Heineken cria bar inspirado no jogo "Valorant", da Riot

A Heineken uniu forças com as agências Le Pub, 3C Gaming e Red Door Agency para criar uma estrutura que une games e bares em um mesmo espaço.

Funcionando como ativação do segmento de cerveja sem alcool,entre 31 de março e 23 de abril, começando nas sexta e indo até o domingo, a fabricante estará operando o Heineken 0.0 Icebox Bar — um espaço aberto ao público adulto que foi inspirado no jogo "Valorant", da Riot Games.

Esta iniciativa é resultado de mais uma parceria entre as empresas, com a Heineken sendo a mais recente patrocinadora do VCT Americas — a Liga Américas do Valorant Champions Tour (VCT), um dos campeonatos pan-regionais de esports de Valorant.

A ativação faz parte da campanha 360° “Nem toda rodada é lá fora”, cujo principal objetivo é contribuir para a quebra do estereótipo que envolve os jogos online como uma atividade social.

Onde fica o bar do Valorant?

A estrutura do bar, semelhante a contêineres do mapa Icebox — um dos mais famosos do "Valorant", ocupa um espaço de três andares na Rua Aspicuelta, um ponto movimentado da Vila Madalena, e tem capacidade para receber cerca de 250 pessoas por dia, em sistema rotativo.

Como é o bar do Valorant?

Ao entrar, o visitante se depara com um cenário que simula um porto congelado, formado por vários elementos que remetem ao mapa de "Valorant", como grafites e sprays dos agentes e até mesmo caixas de radianita, além de telões que transmitem trechos do jogo.

Logo após passar pelo lobby, os visitante acessam a principal área de socialização da experiência: o bar. O cenário é formado por um pórtico com a simulação de uma fenda temporal, que faz parte da história do mapa, junto com elementos que constroem o ambiente ideal para as pessoas sentarem e interagirem.