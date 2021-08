Hebert Conceição vence por nocaute e conquista ouro no boxe

O brasileiro Hebert Conceição venceu a final do boxe na categoria até 75 quilos e conquistou o ouro nas Olimpíadas de Tóquio, na madrugada deste sábado, 7.

Ele venceu a disputa em uma dura luta contra o ucraniano Oleksandr Khyzniak, que foi campeão mundial em 2017. Após perder os dois primeiros assaltos, Conceição entrou forte no terceiro, já com o intuito de virar o placar. Acertou um cruzado de esquerda que derrubou Khyzniak e garantiu o ouro ao Brasil.

Hebert chegou à competição como um dos favoritos ao pódio, depois de um bronze no Mundial de 2019 e um prata nos jogos americanos de 2019 em Lima, no Peru. Ele derrotou adversários de peso durante a campanha em Tóquio: passou primeiro pelo chinês Tuohetaerbieke Tanglatihan por 3 a 2, em um resultado dividido nas oitavas de final. Depois, bateu o cazaque Abilkhan Amankul, prata no Campeonato Mundial de 2017, nas quartas de final.

Na semifinal, o baiano conseguiu uma vitória contra o russo, Gleb Bakshi, campeão mundial de 2019, e finalmente conquistou o ouro com um belo golpe contra Khyzniak.