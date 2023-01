Hard Rock Cafe reabre em Caracas em meio a recuperação econômica

O Hard Rock Cafe vai reabrir em Caracas, em um sinal de que marcas internacionais começam a retornar à Venezuela com uma recuperação econômica desigual após anos de hiperinflação e recessão que afastaram muitos estrangeiros.

Através de uma franquia, o novo Hard Rock Cafe abre suas portas nesta quinta-feira, de acordo com comunicado por e-mail da Hard Rock International. A inauguração do restaurante de 1.500 metros quadrados contará com música ao vivo e uma nova coleção de relíquias do mundo da música pop, marca registrada da decoração da rede.

A empresa não quis fornecer mais detalhes sobre as operações em Caracas, embora a cidade agora apareça em seu site. No Twitter, a banda de rock venezuelana Caramelos de Cianuro foi anunciada como primeiro show.

O Hard Rock Cafe havia deixado a capital venezuelana em 2020 durante a pandemia, após anos de uma crise econômica sem precedentes.

Outras franquias internacionais de alimentos como Wendy’s e TGI Friday’s saíram do país recentemente. Atualmente, existem cerca de 200 marcas franqueadas na Venezuela, ante mais de 500 há oito anos, segundo dados da associação empresarial Profranquicias.

O Hard Rock tem outra loja na Venezuela, na Ilha Margarita, inaugurado em 2006.

A decisão do governo de permitir a circulação de dólares para combater a inflação e a escassez generalizada provocou um boom de consumo em pequenos bolsões prósperos das grandes cidades. Mas a maioria dos venezuelanos ainda não consegue comprar muitos produtos importados ou uma refeição em novos restaurantes sofisticados.

Apesar dos sinais de inflação em alta novamente e de limites ao avanço da dolarização, novos restaurantes e lojas surgem a cada mês em Caracas.

Dezenas de trabalhadores correram para concluir o novo local do Hard Rock nas últimas semanas, em uma parte predominantemente residencial do bairro de Los Palos Grandes, no leste de Caracas.

Mas até que fotos de parte do logotipo, aparecendo atrás de um cartaz, se espalhassem pelas redes sociais nos últimos dias, ninguém sabia exatamente do que a obra se tratava.

