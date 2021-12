Hamilton leva vantagem sobre Verstappen em treino para Abu Dhabi

Lewis Hamilton tirou o rival Max Verstappen do topo da tabela de tempos para encerrar o primeiro dia de treinos para a disputa pelo título da Fórmula 1 no Grande Prêmio de Abu Dhabi como o piloto mais rápido desta sexta-feira.

O britânico percorreu a pista de 5,2 quilômetros de Yas Marina em 1min23seg691, o único piloto a ficar abaixo da marca de 1min24, enquanto seu rival holandês ficou em quarto.

O piloto da Red Bull fora o mais rápido na primeira sessão de treino desta sexta-feira, empatado com o tempo de Hamilton, que foi cancelado quando se descobriu que o britânico excedeu os limites da pista, deixando-o em terceiro lugar.

Mas o holandês não conseguiu chegar mais perto que 0seg641 do melhor tempo do britânico, embora aparentasse ter vantagem sobre Hamilton durante as simulações de corrida.

Verstappen e Hamilton chegam à prova de domingo empatados em pontos, mas o holandês tem uma vantagem de 9 vitórias a 8 e será campeão se nenhum marcar pontos.

A dupla já se chocou na pista três vezes nesta temporada, levantando preocupações de que uma emocionante batalha pelo título possa terminar em acidente.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) alertou para consequências graves por comportamento antidesportivo, incluindo uma redução de pontos.