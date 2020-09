Hamilton fica perto de igualar recorde de vitórias de Schumacher na F-1

O inglês Lewis Hamilton pode igualar neste domingo, 27, um dos recordes mais antigos da Fórmula 1: as 91 vitórias de Michael Schumacher. Hamilton, da Mercedes, ficou mais perto da marca ao conquistar neste sábado a pole position no Grande Prêmio da Rússia. Isso significa, portanto, que vai largar da primeira posição na prova.

A segunda posição no grid de largada ficou com o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

O recorde de Schumacher já dura 14 anos. O alemão venceu pela 91ª e última vez no Grande Prêmio (GP) da China, coincidentemente nesta mesma época do ano, em 1º de outubro de 2006. Foi o seu GP de número 248. Naquele momento, ele estava com 37 anos e nove meses de idade.

Hamilton, se vencer neste domingo, vai chegar à marca com um número superior de GPs: 260. Mas terá uma idade mais baixa: 35 anos e nove meses, o que significa que terá tempo para quebrar e ampliar o recorde.

O piloto inglês pode igualar neste ano o maior de todos os recordes de Schumacher na categoria mais importante do automobilismo mundial: os sete títulos mundiais. A oito provas do fim da temporada, Hamilton lidera o Mundial com 190 pontos, 55 a mais do que o seu companheiro de equipe na Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas. Hamilton foi campeão em 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019.

Outro recorde histórico já pertence ao inglês desde setembro de 2017: o de pole positions. Na ocasião, ele superou as 68 poles de Schumacher no GP da Itália, em Monza. Com o feito neste sábado na Rússia, ele chegou a 96 poles na carreira. O terceiro é o brasileiro Ayrton Senna, com 65.

Schumacher continua em estado praticamente vegetativo depois de sofrer grave acidente de esqui no fim de 2013.