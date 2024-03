Há 30 anos na China, Grupo BMW avança em direção à nova geração de veículos elétricos inteligentes

O ano de 2024 marca o 30º aniversário da entrada do Grupo BMW na China, um período de 30 anos em que o Grupo BMW e a economia, sociedade e indústria automobilística da China se integraram profundamente. Hoje, com a China liderando a eletrificação inteligente global, o Grupo BMW avança firmemente em direção à “nova geração” de veículos em sintonia com a China. De acordo com o planejamento, os novos modelos da nova geração BMW serão lançados globalmente em 2025 e a produção local na China em Shenyang começará em 2026.

O Grupo BMW mantém um investimento contínuo e significativo em pesquisa e desenvolvimento. A empresa estabeleceu um departamento de P&D na China há quase 20 anos e atualmente possui a maior e mais completa rede de pesquisa e desenvolvimento fora da Alemanha na China, com quatro grandes centros de pesquisa e inovação localizados em Pequim, Xangai, Shenyang e Nanjing, que possuem capacidades de pesquisa automotiva em todo o processo e desenvolvimento de software de veículos inteligentes conectados em todos os níveis. Nos últimos três anos, a equipe de pesquisa e desenvolvimento da BMW na China triplicou, contando atualmente com mais de 3,2 mil talentos em pesquisa e desenvolvimento e digitalização, principalmente envolvidos em desenvolvimento de software, direção autônoma e design de UI/UX. As equipes de pesquisa e design da BMW na China estão profundamente envolvidas em vários trabalhos-chave dos modelos da nova geração BMW, e as inovações no mercado chinês serão um grande destaque nos novos modelos da nova geração. Os investimentos na China são uma parte importante desses esforços, incluindo o projeto de sexta geração de baterias de energia da BMW e a atualização e reforma das instalações existentes na base de produção de Shenyang. O projeto de sexta geração de baterias de energia, seguindo a estratégia de produção BMW iFACTORY, tem um investimento total de RMB 10 bilhões, e a estrutura principal do projeto já foi concluída. As novas instalações de produção irão impulsionar a implementação das mais recentes tecnologias da BMW na China, bem como estabelecer uma base para a produção de baterias de energia de baixo carbono, eficientes e de alta qualidade, acelerando a produção local dos modelos da nova geração. Leia também: Carros elétricos chineses já preocupam Nissan e Honda Desde 2010, o investimento acumulado da BMW na base de produção de Shenyang totaliza cerca de RMB 105 bilhões. O Grupo BMW continuará a se basear na China, elevando continuamente a posição estratégica do mercado chinês no desenvolvimento futuro da empresa, impulsionando a inovação contínua de produtos e tecnologias para promover o desenvolvimento de alta qualidade da indústria automotiva na China. Em 2023, a joint venture BMW Brilliance Automotive teve um volume de compras de peças em todo o país que ultrapassou os RMB 87,3 bilhões, sendo que 60% dessas compras foram provenientes da província de Liaoning. Por outro lado, a contribuição econômica direta está desempenhando um papel positivo no “crescimento estável e no estímulo ao desenvolvimento”: em 2023, a BMW Brilliance Automotive foi a maior contribuinte de impostos da cidade de Shenyang pelo 18º ano consecutivo, contribuindo com quase RMB 49 bilhões em impostos. Fonte: news.cn/auto