Viagem para os parques nacionais dos Estados Unidos: veja as melhores dicas e atrações

Os parques nacionais dos Estados Unidos são destinos icônicos, conhecidos por suas paisagens deslumbrantes, biodiversidade única e vastos espaços naturais. São mais de 400 áreas protegidas que oferecem experiências de aventura, aprendizado e tranquilidade.

Seja para caminhar por trilhas, explorar cavernas, avistar animais selvagens ou simplesmente admirar cenários de tirar o fôlego, eles representam uma das maiores riquezas naturais do país.

O melhor período para visitá-los varia conforme o local e o tipo de experiência desejada. Geralmente, os meses de primavera e verão (de maio a setembro) são ideais para aproveitar as trilhas e o clima ameno, embora alguns parques, como o Yosemite e o Yellowstone, sejam populares também no outono e inverno, devido à prática de esportes de neve.

Conheça mais sobre as atrações e descubra como se programar para visitá-las.

Quais são os parques nacionais dos Estados Unidos?

Os Estados Unidos têm uma variedade de parques nacionais, e cada um possui suas características únicas. A seguir, listamos alguns dos mais conhecidos, suas atrações, melhores épocas para visitá-los e informações sobre custos de entrada:

Yosemite National Park (Califórnia) : Famoso pelas suas cachoeiras, montanhas rochosas e sequoias gigantes. O parque oferece trilhas, acampamentos e paisagens deslumbrantes. A melhor época para visitar é de junho a setembro. O ingresso custa cerca de US$ 35 por veículo, válido por 7 dias.

Grand Canyon National Park (Arizona) : Conhecido pela grandiosidade de sua geografia, o Grand Canyon oferece vistas espetaculares e atividades como caminhadas e passeios de helicóptero. O melhor período para visitar é de março a maio ou de setembro a novembro, quando o clima é mais ameno. O ingresso custa US$ 35 por veículo, válido por 7 dias.

Yellowstone National Park (Wyoming, Montana, Idaho) : O primeiro parque nacional do mundo, famoso por seus gêiseres e vida selvagem. As melhores épocas para visitá-lo são entre junho e setembro, quando as trilhas estão abertas. O ingresso custa US$ 35 por veículo.

Everglades National Park (Flórida) : Conhecido pelos seus pântanos, manguezais e vida selvagem, especialmente os jacarés. A melhor época para visitar é de dezembro a abril. A entrada custa US$ 30 por veículo, válido por 7 dias.

Great Smoky Mountains National Park (Tennessee e Carolina do Norte) : Este parque é famoso pelas suas montanhas cobertas de névoa e biodiversidade. O melhor período para visitá-lo é na primavera e no outono. A entrada é gratuita, mas algumas atividades, como camping, têm taxa.

Grand Teton National Park (Wyoming): Localizado ao lado de Yellowstone, o Grand Teton é conhecido por suas montanhas dramáticas, lagos cristalinos e vasta vida selvagem. O parque é perfeito para quem gosta de trilhas e esportes ao ar livre, como escalada e caiaque. A melhor época para visitá-lo é de junho a setembro. O ingresso custa US$ 35 por veículo, válido por 7 dias.

O que é necessário para conhecer os parques nacionais dos Estados Unidos?

Os visitantes brasileiros precisam de alguns documentos para conhecer os parques dos EUA. Primeiramente, é necessário um passaporte válido, com pelo menos seis meses de validade restante.

Além disso, é necessário solicitar o visto de entrada. O tipo mais comum para turistas é o visto de não-imigrante (B-2), que pode ser solicitado por meio do consulado americano.

O processo para obtenção do visto envolve o preenchimento do formulário DS-160, o agendamento de uma entrevista no consulado e o pagamento da taxa consular. Também é importante ter um seguro viagem que cubra eventuais emergências médicas, pois os custos de saúde nos Estados Unidos podem ser altos.

Além disso, é possível adquirir o America the Beautiful Pass, um passe anual que custa US$ 80 e oferece entrada ilimitada para todos os parques nacionais e áreas de recreação federais, o que é vantajoso para quem pretende visitar vários parques.

Qual o preço de uma viagem para os Estados Unidos?

O custa da viagem varia dependendo da época do ano, da cidade de origem e da antecedência com que as passagens são compradas. De maneira geral, as passagens aéreas saindo do Brasil para os Estados Unidos costumam custar entre R$ 2.500 a R$ 5.000, dependendo da classe do voo e da época.

Voos diretos saindo de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília para destinos como Nova York, Miami, Los Angeles e Orlando são bastante comuns e podem ser uma opção mais prática e econômica.

No entanto, voos com escalas também são frequentes, sendo mais acessíveis em algumas épocas do ano. Escalas comuns incluem cidades como Bogotá, Lima ou Panamá, mas também é possível ter escalas em hubs internacionais como Londres ou Madrid.

O custo total da viagem vai depender também do tipo de hospedagem escolhida, dos meios de transporte durante a estadia e dos passeios realizados nos parques e outras atrações turísticas. O preço das diárias em hotéis varia muito, mas é possível encontrar opções de hospedagem a partir de US$ 100 por noite em cidades como Las Vegas e Orlando.

Dicas para economizar na viagem para os parques nacionais

Para gastar menos no passeio, a dica é ficar atento a alguns detalhes que podem fazer diferença na conta final. Veja:

Compre ingressos com antecedência: Muitos parques oferecem descontos para a compra antecipada de ingressos, e também existem passes como o America the Beautiful Pass que podem ser mais econômicos para quem deseja visitar vários parques. Viaje na baixa temporada: Durante os meses de inverno e início da primavera (janeiro a março), as tarifas de voos e hotéis tendem a ser mais baixas. Além disso, as atrações turísticas nos parques também são menos concorridas. Acampe em vez de ficar em hotéis: Acampar nos parques nacionais é uma excelente maneira de economizar e aproveitar mais o contato com a natureza. Muitos parques oferecem áreas de camping com infraestrutura básica. Use transporte público ou aluguel de carro compartilhado: Em vez de recorrer a táxis ou serviços privados, considere alugar um carro, que pode ser compartilhado com outros viajantes, ou utilizar transporte público quando disponível. Leve sua própria alimentação: Muitos parques oferecem infraestrutura para piqueniques, o que permite levar alimentos do Brasil ou comprar ingredientes em supermercados locais para evitar refeições caras em restaurantes.

Por que você deve saber disso?

Visitar os parques nacionais dos Estados Unidos é uma oportunidade única de se conectar com a natureza e explorar paisagens incríveis, além de ser uma forma de aprender sobre a biodiversidade e história natural do país.

Ter informações precisas sobre as atrações, a documentação necessária e os custos envolvidos é essencial para planejar uma viagem eficiente e proveitosa.

Com um bom planejamento, é possível aproveitar as atrações dos parques sem comprometer o orçamento e ainda criar memórias inesquecíveis em meio a algumas das paisagens mais bonitas do planeta.