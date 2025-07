Guia de inverno: os melhores produtos para se aquecer e deixar a casa mais acolhedora

Com as temperaturas despencando em várias regiões do Brasil, como manter o conforto térmico? Pensando nisso, preparamos um guia com sugestões de produtos que ajudam a espantar o frio — seja dentro de casa ou nas ruas.

Lençóis térmicos

Lençol térmico da Bioterm, cama aquecida antes mesmo de deitar (Bioterm/Divulgação)

Os lençóis térmicos são ótimos aliados para as noites geladas. Com ajustes de temperatura e segurança contra superaquecimento, eles aquecem a cama antes mesmo de você deitar. Marcas como Termobras, Bioterm e Sulterm oferecem modelos com controle duplo de temperatura, ideais para casais.

⟶ Onde encontrar: Termobras, Bioterm, Sulterm

⟶ Preços: a partir de 300 reais

Edredons

O edredom Daune: 100% plumas de Ganso, a partir de R$ 1.599,00 na Zelo (Zelo/Divulgação)

Os edredons são itens-chave na hora de montar uma cama quentinha, mas nem todos oferecem o mesmo nível de aquecimento. A maioria das marcas no Brasil classifica os edredons em níveis de calor — geralmente leve, médio ou alto — para ajudar o consumidor a escolher o modelo ideal conforme o clima da sua região.

Nível 1 – Leve Indicado para regiões com inverno ameno ou para quem sente muito calor à noite. Costuma ser mais fino e com enchimento leve (como microfibra simples). Ideal para: Sudeste e Centro-Oeste em meia-estação ou noites frescas



Nível 2– Médio Oferece bom equilíbrio entre volume e aquecimento. Ideal para noites frias, mas não congelantes. Costuma ter enchimento de microfibra siliconada ou plumagem sintética. Ideal para: regiões como São Paulo, interior do sudeste e cidades com noites frias a moderadas.

Nível 3 – Alto É o mais robusto, com enchimento mais espesso, às vezes com pluma ou alternativa térmica de alta densidade. Perfeito para quem mora em áreas com inverno rigoroso ou tem mais sensibilidade ao frio. Ideal para: Sul do Brasil, regiões serranas (como Campos do Jordão e Gramado), locais com frio mais intenso



⟶ Onde encontrar: Altemburg, Artex, Casa Almeida, Trousseau, Zelo

⟶ Faixa de preço: a partir de R$ 120 (nível leve)

Aquecedores portáteis

Se o frio for intenso e constante, vale considerar o uso de um aquecedor elétrico portátil. Os modelos a óleo, cerâmicos ou com resistência são ideais para ambientes menores. Embora consumam mais energia, são uma solução prática para manter quartos e escritórios aquecidos.

Os aquecedores a óleo com serpentina, como o modelo A-06 da Mondial, aquecem por mais tempo e não ressecam o ambiente (Mondial/Divulgação)

Como escolher o aquecedor ideal:

Tipo de aquecimento: Cerâmico : esquenta rápido e é silencioso

Termoventilador : aquece e circula o ar, o que faz com que faça mais barulho

A óleo: não resseca o ar e mantém o ambiente aquecido por mais tempo Segurança: modelos com desligamento automático, termostato e grade são essenciais, especialmente com crianças ou pets presentes. Portabilidade: opte por modelos leves, com alça e design compacto, fáceis de mover pela casa.

⟶ Onde encontrar: Leroy Merlin, Mondial, Britania

⟶ Preços: a partir de R$ 99,90

Segunda pele Tech T-Shirt® Long Sleeve da Insider, a partir de R$ R$ 179 (Insider/Divulgação) Também conhecida como camiseta térmica ou roupa de base, a segunda pele é uma camada justa ao corpo feita de materiais como poliéster, poliamida, elastano ou lã sintética, com o objetivo de reter o calor corporal e isolar o frio externo. Ao contrário de casacos e malhas, ela é fina, leve e quase imperceptível sob a roupa. Entre suas principais vantagens estão a capacidade de manter o corpo aquecido com leveza, permitindo liberdade de movimento, é ideal para quem passa o dia todo fora de casa e reside em locais com grande amplitudes térmicas. Alguns modelos ainda oferecem proteção UV e são respiráveis, tornando-se uma solução prática e versátil para o inverno. ⟶ Onde encontrar: Decathlon, Insider, Lupo, Hope

⟶ Preços: a partir de R$ 79,90

Casacos e jaquetas térmicas

Casaco Forclaz Trekking: suporta até 10 graus negativos. A partir de R$664,99 na Decathlon (Decathlon/Divulgação)

Para sair de casa sem sofrer com o vento e a baixa temperatura, os casacos corta-vento, jaquetas puffer e agasalhos com forro térmico são apostas certeiras. Marcas esportivas como Decathlon, Columbia e The North Face oferecem opções com tecnologia de isolamento térmico com modelos que suportam até -10ºC.

⟶ Onde encontrar: Decathlon, Columbia, The North Face

Meias térmicas

Meias Ski 100 da Wedze: possui 41% de lã e concebido para eliminar a umidade do pé para fora (Decathlon/Divulgação)

Modelos em lã e cashmere como as da Calzedonia aquecem os pés rapidamente. Na Decathlon, os modelos mais acessíveis da linha Wedze, usados por esquiadores e snowboarders; além de aquecer, ajudam a manter a circulação ativa.

⟶ Onde encontrar: Decathlon, Calzedonia, Norken

⟶ Preços: a partir de R$49,90