Guia do carnaval possível: veja como aproveitar o feriado em 2022

Os blocos de rua foram proibidos em alguns dos principais destinos de carnaval neste ano – como Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Mas não significa que os foliões ficarão desamparados durante o feriado prolongado, já que há programações de festas e shows para diferentes gostos (e bolsos), além de opções pensadas para quem prefere evitar qualquer aglomeração.

Descubra qual MBA melhor se encaixa ao seu perfil e comece agora.

Em boa parte das vezes, esses eventos oficiais estão disponíveis em plataformas de ingressos, mas também circulam listas de festas clandestinas nas redes sociais. E foi assim que se organizaram os blocos clandestinos que movimentaram os bairros cariocas no último fim de semana. Tanto é que a própria prefeitura apelou à internet para tentar mapear e coibir possíveis cortejos.

Na capital paulista, o setor de eventos se adaptou às medidas restritivas – implementadas no início deste ano para evitar o avanço da variante Ômicron do novo coronavírus –, como limitação em 70% da capacidade máxima e comprovação da imunização com pelo menos duas doses da vacina. Mas o uso de máscara (obrigatório) está liberado para o consumo de alimentos e bebidas.

Com redução dos números de internações devido à covid-19 nas últimas (em São Paulo, a ocupação das enfermarias ficou abaixo dos 50%, por exemplo), o Ministério da Saúde já estudo a possibilidade de rebaixar a pandemia para endemia após o carnaval, seguindo o plano de países como Dinamarca e Reino Unido. Por aqui, a decisão deverá ser divulgada nas próximas três semanas.

Para quem prefere ficar em casa, aproveitar o delivery de bebidas e coquetéis é uma alternativa às festas privadas. Na capital paulista, por exemplo, o serviço está disponível para estabelecimentos famosos, como é o caso da Cervejaria Tarantino, do bistrô Locale Caffè e da importadora Grand Cru. Também é possível assistir à reprise da Seleção do Samba, que será exibida na Globo.

Confira algumas das melhores festas no carnaval 2022

São Paulo

Carnaval Flutuar – 25, 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março;

Casa Flutuar – Rua Clodomiro Amazonas, 896.

– 25, 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março; Casa Flutuar – Rua Clodomiro Amazonas, 896. Carnaval na Cidade – 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março;

Jockey Club – Rua Dr. José Augusto de Queiroz, 96.

– 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março; Jockey Club – Rua Dr. José Augusto de Queiroz, 96. Carnaval Trabuca – 25, 26 e 27 de fevereiro;

Trabuca Jardins – Rua Haddock Lobo, 870.

– 25, 26 e 27 de fevereiro; Trabuca Jardins – Rua Haddock Lobo, 870. Folia na Areia e Bloco Casa Comigo – 27 de fevereiro;

Lar Mar – Rua João Moura, 613.

– 27 de fevereiro; Lar Mar – Rua João Moura, 613. Lá Vou Eu – 26, 27 e 28 de fevereiro, 1º e 5 de março;

Clube Pinheiros – Av. Brigadeiro Faria Lima, 2484.

Rio de Janeiro

Arca Is The New Bloco – 27 de fevereiro;

Local não divulgado.

– 27 de fevereiro; Local não divulgado. Baile da Favorita Edição de Carnaval – 28 de fevereiro;

Cidade do Samba – Rua Rivadávia Corrêa, 60.

– 28 de fevereiro; Cidade do Samba – Rua Rivadávia Corrêa, 60. Esbórnia Carnaval – 26 de fevereiro;

Local não divulgado.

– 26 de fevereiro; Local não divulgado. Mandarin Rio 2022 – 28 de fevereiro;

Parque Olímpico – Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/n.

– 28 de fevereiro; Parque Olímpico – Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/n. Mixed by Mixed – 1º de março;

Local não divulgado.

Belo Horizonte

Carnaval do Mirante – 25, 25, 27 e 28 de fevereiro;

Mirange Beagá – Rua Gabriela de Melo, s/n.

– 25, 25, 27 e 28 de fevereiro; Mirange Beagá – Rua Gabriela de Melo, s/n. We Love Carnaval – 25, 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março;

Expominas BH – Av. Amazonas, 6200.

Salvador

Baile Barra-Ondina – 26, 27 e 28 de fevereiro;

Clube Espanhol – Av. Presidente Vargas, 1464.

Olinda/Recife

Carvalheira na Ladeira – 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março;

Arena de Pernambuco – Av. Deus é fiel, 1.

Fique por dentro das novidades sobre filmes, séries e esportes assinando a EXAME, por menos de R$11/mês.