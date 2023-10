Copa no Copa: Guga Kuerten lança coleção da Lacoste Watches em torneio de tênis no RJ

Quando Gustavo Kuerten, o Guga, atravessou a quadra de tênis do Copacabana Palace vestido de Lacoste da cabeça aos pés, no braço, o arrojado 12.12 Multifunction – modelo ícone da nova coleção da Lacoste Watches – fez o tenista tricampeão de Roland Garros revisitar memórias do tempo em que as peças da grife francesa faziam parte dos sonhos que envolvem o universo do esporte.

Em tom de confidência, Guga relembrou a primeira Copa Davis, quando ainda era sparring (par de treino) do jogador Luiz Mattar. Na oportunidade, ao visitar o quarto do tenista, os olhos dele logo miraram as prateleiras do armário do hotel, onde as peças reconhecidas pelo logotipo de jacaré estavam milimetricamente organizadas. Este foi o primeiro contato de Guga com a Lacoste.

De lá para cá, tudo mudou. Ele virou o número 1 do mundo do tênis, com direito a destaque no hall da fama da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) e, em 2011, se tornou o embaixador da Lacoste Watches, uma relação consolidada pela paixão pelo esporte.

“Essa satisfação de ainda estar vinculado ao que me dá prazer, ao que mexe com as minhas emoções, acaba sendo um privilégio enorme e a Lacoste facilita isso. É uma parceria construída nesses valores, nas crenças que compartilhamos, na maneira de mirar os próximos passos e assim a gente tem caminhado juntos a longa data”, compartilhou Guga, durante a abertura do Copa no Copa, torneio de tênis escolhido para o lançamento da nova coleção de relógios Lacoste, que tem como destaque os modelos da clássica linha 12.12, conhecida pela textura petit-piqué (a mesma da camisa polo) em seu acabamento.

DNA de tenista

Na celebração de 90 anos da Lacoste, a proposta foi retomar as origens com uma releitura carregada de significado. Os relógios – fabricados pelo Grupo Movado Inc. sob licença da Lacoste e vendidos no Brasil pela Vivara – apresentam o DNA da marca com funcionalidade extra e visual minimalista e elegante.

A homenagem está na inspiração no item mais icônico da marca: a camisa polo, criada após um lampejo de René Lacoste, ao cortar as mangas longas das tradicionais camisas usadas em quadra. O ato revolucionou o código de vestuário masculino nos jogos de tênis e marcou o nascimento da camisa polo e da grife Lacoste.

Relógio da Lacoste: os detalhes do 12.12 Multifuncion

Ousadia retratada na edição recém-lançada, e já nas lojas da Vivara. O 12.12 Multifuncion está disponível em diversas cores e tamanhos de caixa.

Com três marcadores internos nos mostradores, além do marcador principal, os modelos fazem jus ao movimento multifuncional a que se propõem ao informar a data, o dia da semana e o horário num ciclo de 24 horas, paralelamente ao marcador principal, onde a marcação é de ciclos de 12 horas.