Guerra teen: músicas do RBD desbancam recorde do BTS no Spotify

O grupo teen mexicano RBD, que ficou conhecido em praticamente todos os países de língua espanhola da América depois da telenovela “Rebeldes”, no Brasil, exibida pelo SBT, não lança nenhuma música desde 2009, mas está dando trabalho para bandas do mesmo segmento que estão no auge das atividades.

Depois dos pedidos de milhares de fãs, na última quinta-feira, as músicas do RBD finalmente chegaram às plataformas de streaming. Apenas nas primeiras 24 horas, a playlist “This Is RBD” conseguiu desbancar o recorde de curtidas que até então era da banda sul-coreana BTS. A playlist do RBD foi assinada por 175.000 pessoas em seu primeiro dia no ar no Spotify. O recorde do BTS era de 125.000 assinaturas.

Em “This is RBD” foram disponibilizados os álbuns “Rebelde”, “Celestial”, “Nuestro Amor”, “Empezar Desde Cero” e “Para Olvidarte de Mí”, além do álbum em inglês “Rebels” e dos CDs em português “Rebelde Edição Português”, “Nosso Amor Rebelde”, “Celestial Versão Português”.

De acordo com a Universal Music, nas primeiras 24 horas, o conjunto mexicano conseguiu colocar 9 faixas no top 200 do Spotify mundial, com canções no chart de 16 países. No Brasil, foram 32 músicas no top 200 e 7 no top 50.

A música “Sálvame”, uma das mais icônicas para os fãs da banda, por exemplo, alcançou a melhor colocação de músicas em língua espanhola. No México, foram 21 faixas no top 200 e 24 no top 50 do Spotify.

Com a chegada da banda no streaming, a Universal Music também lançou um canal no YouTube reunindo os clipes da banda, e ganhou o prêmio YouTube Silver Creator por conseguir mais de 100 mil seguidores antes do lançamento oficial.

A novela “Rebeldes” foi ao ar entre 2004 e 2006 e colocou seus protagonistas no estrelato. A banda fez turnês até 2009 e deixou uma legião de fãs. Atualmente, os integrantes do conjunto seguem carreira solo, mas boatos de um retorno da banda vivem brotando.