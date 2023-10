Guerra de Israel-Hamas: sete filmes e documentários para entender o conflito

Na manhã de sábado, 7, Israel acordou sob ataque, já considerado um dos maiores contra o país nos últimos 50 anos. Mais de 5.000 foguetes foram disparados em direção ao seu território enquanto terroristas penetraram o país por terra e mar. O conflito já soma mais de 1.200 mortos.

Os ataques matinais ocorreram em Simchat Torá, um feriado que ocorre no final do festival judaico de uma semana conhecido como Sucot, ou Festa dos Tabernáculos. Por trás da chamada “Operação Al-Aqsa Flood” está o maior o grupo armado palestino, o Hamas.

Para entender melhor sobre o conflito e o contexto histórico e político da região, a Casual EXAME selecionou sete filmes, séries e documentários que apresentam diferentes cenários desta guerra.

Golda - A mulher de uma nação

O longa tem direção do cineasta premiado no Oscar Guy Nattiv (“Skin”), que nasceu em Israel em 1973, o ano da Guerra do Yom Kippur, e cresceu ouvindo histórias do conflito. A produção se concentra nos 10 dias da guerra, quando a primeira-ministra israelense, Golda Meir (Helen Mirren), precisa tomar algumas das decisões mais importantes de sua vida. Nos cinemas.

Fauda

Um agente israelita veterano recebe uma missão para perseguir um militante palestino que pensava ter matado, desencadeando assim uma série de eventos caóticos. Disponível na Netflix.

Não Conta Lá Em Casa

Culturas diferentes e países em situações de conflito. Os jornalistas André Fran, Felipe Ufo e Michel Coeli transformam suas experiências em outros países em matérias jornalísticas que induzem à reflexão. Na sexta temporada da série, o trio viaja para Israel e Palestina e apresenta os dois lados do conflito que dura há décadas, de Tel Aviv a campos de refugiados em Belém. Disponível no Glboplay.

Paraíso Agora

Dois jovens amigos palestinianos, Khaled e Saïd, são recrutados para cometerem um atentado suicida em Tel Aviv. Após a última noite com as famílias, sem poderem se despedir, são levados à fronteira com as bombas atadas ao corpo. No entanto, a operação não corre como esperado e eles perdem-se um do outro. Separados, são confrontados com o seu destino e as suas próprias convicções. Disponível no Looke.

Nascido em Gaza

Este documentário lançado em 2014 apresenta a violência do conflito Israel-Palestina e nos seus efeitos sobre as crianças de Gaza. Disponível na Netflix.

Farha

Da diretora palestina Darin J. Sallam, o filme apresenta a história de Farha, uma menina de 14 anos na Palestina de 1948 que observa de um porão trancado a catástrofe que consome sua casa.

Lemon Tree

Em uma alegoria de David versus Golias, Salma Zidane, uma viúva que vive do seu pomar de limoeiros no território ocupado da Cisjordânia. O ministro da defesa israelense e sua esposa mudam-se para a casa vizinha, forçando o Serviço Secreto a ordenar a remoção das árvores por segurança. A estóica Salma busca ajuda da autoridade Palestina, do exército israelense e de um jovem advogado, Ziad Daud, que cuida do caso.