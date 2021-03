Gucci Osteria: novo restaurante do chef Massimo Bottura será em Tóquio

A Gucci anunciou que irá replicar o restaurante que criou em parceria com o chef Massimo Bottura, um dos mais badalados da Itália. A nova unidade da Gucci Osteria ficará no topo da futura loja flagship da grife em Tóquio, cuja inauguração está prevista para 29 de abril – o distrito da novidade é Ginza. A data na qual o restaurante começará a funcionar não foi divulgada – outras grifes, como Armani e Dolce & Gabbana, também dispõem de restaurantes para entreter sua clientela e estreitar laços com ela.

Será o terceiro Gucci Osteria a sair do forno. O primeiro do trio abriu as portas em 2018. Situa-se no chamado Jardim Gucci, em Florença, na Itália – na edição de 2020 do Guia Michelin, a novidade foi laureada com uma estrela. A segunda unidade encontra-se em Beverly Hills, em Los Angeles (EUA), e está em funcionamento há pouco mais de um ano.

O salão da Gucci Osteria em Florença

O menu da empreitada japonesa ficará a cargo de Bottura, que ganhou fama à frente do renomado Osteria Francescana, mais bem colocado em duas edições do ranking The 50 Best Restaurants, e Karime Lòpez. A chef é responsável pelo dia a dia da Gucci Osteria italiana e em seu currículo constam passagens pelo Noma, Mugaritz e Pujol, três dos restaurantes mais incensados do mundo. Em 2019, vale lembrar, Bottura e Karime lideraram um pop-up no The Arts House em Cingapura que durou 26 dias.

Para se entreter no início da quarentena na Itália, Bottura transformou sua conta no Instagram num programa culinário. Foi batizado como Kitchen Quarantine e ia ao ar todo dia por volta das 20 horas (horário da Itália). Trancado em casa como todo mundo naquela época, o chef da Osteria Francescana resolveu dividir o que sabe com seu 1,4 milhão de seguidores.

Ele transmitiu em tempo real o que estava cozinhando para a família e deu o passo a passo de cada receita. Teve noite de hambúrguer, de rigatoni ao ragu de ossobuco, de pasta e fagioli, aquela sopa de massa e feijão típica da Itália, e por aí foi. Agora, dá início a novos projetos no mundo real.