Grupo reúne bares e restaurantes 'badalados' de SP para faturar R$ 30 milhões

O que chefs e mixologistas como André Mifano (Donna), Bel Coelho (Cuia Café), Gabriela Barretto (Chou), Tuca Mezzomo (Charco), Marcello Nazareth e Rafael Berçot (Guilhotina e Carrasco) têm em comum? É claro que talento – tanto que estão entre os mais destacados da nova geração –, só que agora formam o coletivo Grupo Saliva. E a previsão é faturarem 30 milhões de reais por ano.

VEJA TAMBÉM

Quem está por trás da iniciativa é o empresário Rafael Lima, que investiu em torno de 6 milhões de reais para abrir novas casas e também manter abertos os negócios que vinham sofrendo com crises financeiras ao longo da pandemia. Com seis bares e restaurantes que passaram a integrar o grupo (todos na capital paulista), já são atendidos aproximadamente 12 mil clientes todos os meses.

“Somos um grupo de amigos com uma mesma visão: promover experiências únicas. Os restaurantes sofreram muito na pandemia, então, se pudermos nos unir para seguirmos fortes, é uma aposta boa para todos. Uma das ideias que temos é criar um roteiro gastronômico, para que o cliente que for ao Charco se inspire para almoçar no Cuia ou tomar um drink no Guilhotina”, diz Tuca Mezzomo.

Para Rafael Lima, esse é um setor volátil e que sofre diretamente com a inflação em alta – e a ideia é melhorar a eficiência das operações, além de melhorar processos de gestão e hospitalidade. Mas há outras possibilidades a serem trabalhadas. “Nossos chefs se comunicam com milhares de pessoas via mídias sociais. Queremos tentar explorar mais essa rede de influência”, afirma o empresário.

Mas aqui vale um ponto importante: essa nova gestão não fará nenhuma interferência no processo criativo de cada estabelecimento. Tanto é que três dos restaurantes que integram o Grupo Saliva já foram reconhecidos entre os 100 melhores restaurantes do Brasil pelo ranking Casual Exame.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.