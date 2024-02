Grife italiana Zegna lança sapato que 'veste como uma luva'

Um item importante em qualquer guarda-roupa masculino é um sapato confortável e que resista aos mais variados tipos de terrenos. A grife de luxo italiana Zegna lança o novo Triple Stitch Secondskin, um sapato que se ajusta como uma luva. O modelo já está disponível nas lojas da marca.

O calçado é feito com couro de bezerro da Nova Zelândia com técnicas de curtimento ovino, resultando em um material macio e leve, com uma notável 'memória' que preserva sua qualidade e suavidade ao longo do tempo, resistente a vincos e proporcionando um ajuste cada vez mais personalizado para os usuários a cada jornada.

A confecção exigiu pesquisa meticulosa para adaptar o couro usado normalmente para a produção de luvas. Para alcançar isso, novas proezas técnicas tiveram que ser alcançadas e testadas.

O principal desafio estava em aprimorar um estilo que precisava ser completamente desconstruído para oferecer a sensação de segunda pele. Isso foi alcançado incorporando um novo contraforte leve, palmilha Strobel e um revestimento impecavelmente fino.

Secondskin em números

0,8 mm: a espessura do Secondskin em milímetros, o couro mais fino no mercado de calçados de luxo

68: os componentes necessários para criar cada sapato

13: os artesãos envolvidos na confecção de cada par

12: os meses de treinamento para se tornar um mestre artesão