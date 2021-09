Gravação inédita de John Lennon é vendida por US$ 58.300 em leilão

Uma gravação em fita cassete de uma entrevista com John Lennon e Yoko Ono feita durante visita do casal à Dinamarca em 1970, incluindo uma música nunca lançada, foi vendida por 370.000 coroas dinamarquesas (58.300 dólares) em um leilão em Copenhague nesta terça-feira.

A fita, com a canção Radio Peace, foi gravada em 5 de janeiro de 1970 por quatro meninos dinamarqueses de 16 anos que conseguiram uma entrevista com o casal para uma revista escolar.

As ofertas pela fita cassete, que foi vendida junto com as fotos do encontro, começaram em 100.000 coroas e foram avaliadas entre 200.000 e 300.000 coroas (31.500 e 47.000 dólares) antes do leilão.

Não se soube imediatamente quem foi o comprador.

Durante a gravação de 33 minutos, Lennon fala sobre a campanha de paz do casal, sua frustração com a imagem dos Beatles e o comprimento de seu cabelo.

A gravação também apresenta a dupla cantarolando canções de Natal enquanto dança em volta de uma árvore de Natal, e Lennon tocando violão e cantando Give Peace a Chance e Radio Peace.

Lennon e Yoko Ono chegaram ao norte da Dinamarca no final de dezembro de 1969 e ficaram em uma fazenda isolada por mais de um mês, de acordo com a casa de leilões.

Na gravação, os adolescentes perguntam como podem ajudar Lennon e Ono em sua busca pela paz mundial, e Lennon responde: "Se você não consegue ter nenhuma ideia sozinho, imite o que fazemos. Apenas sente e pense, o que posso fazer localmente?"