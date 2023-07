Grande Tesouro de Kentucky: 700 moedas de ouro encontradas em milharal estão à venda

Um tesouro de mais de 700 moedas de ouro da época da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, encontrado enterrado em um milharal no estado de Kentucky, está à venda e a expectativa é que milhões de dólares sejam pagos por ele.

O "Grande Tesouro de Kentucky" foi descoberto em uma fazenda no início deste ano, de acordo com a empresa que classificou as moedas e a que as está vendendo. A localização exata e a identidade de quem encontrou as moedas não foram reveladas.

Segundo a GovMint.com, responsável pela venda, o tesouro data de 1840 a 1863 e inclui moedas de US$ 1, de US$ 10 e de US$ 20.

Entre elas estão 18 moedas Liberty de ouro de US$ 20 cunhadas em 1863 na Filadélfia, consideradas raras no setor. De acordo com a empresa, cada uma alcança valores de seis dígitos entre colecionadores.

"O impressionante número de mais de US$ 700 de ouro representa uma cápsula do tempo virtual da moeda da época da Guerra Civil", disse Jeff Garrett, um negociante de moedas que foi contatado pelo homem que encontrou o tesouro, em um comunicado.

Kentucky adotou uma posição neutra durante a Guerra Civil de 1861-1865 entre o sul escravocrata e o norte do país, mas acabou sendo arrastado para o conflito.

"O Grande Tesouro de Kentucky pode ter sido resultado desse conflito, com as moedas perdidas por mais de 150 anos", afirmou a Numismatic Guaranty Company, que certificou a autenticidade da descoberta.