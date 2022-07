Gosta de trufas negras? Veja quatro restaurantes que apostam na iguaria

É verdade que a temporada de trufas começa em abril, mas é no mês de julho que a iguaria está no auge — e muitos restaurantes aproveitam esse período para incrementar o cardápio. E existem pelo menos quatro endereços que apostam em receitas com trufas negras em São Paulo. Confira opções para quem é fã desse ingrediente (e saiba onde saborear todos os pratos especiais).

Osteria Nonna Rosa

No restaurante italiano há duas entradas e dois pratos principais: burrata al tartufo, com pistache e mel trufado (R$ 204 com 10 g de trufas negras); carne cruda trufada com alcaparra e gema de ovo, avelãs e torradas (R$ 167 com 10 g de trufas negras); além de caccio e pepe, com queijo pecorino e pistache tostado (R$ 70), e carbonara (R$ 72), que pedem R$ 120 pela iguaria.

Piselli

Existe um menu especial totalmente dedicado às trufas negras: a iguaria aparece na entrada polenta com uova e tartufo (R$ 98) e no creme de cogumelos (R$ 98). Também há ravioli recheados com queijo taleggio, aspargos e gema de ovo (R$ 175); nhoque servido com fonduta de queijo Fontina (R$ 165); e risoto de aspargos verdes. De prato principal, são oferecidos pato confitado com demi glace (R$ 198) e medalhão de cordeiro (R$ 198). E até a sobremesa — creme de mascarpone com mel — traz a iguaria (R$ 79). Pelo menu com quatro tempos são cobrados R$ 395.

Modern Mamma Osteria

Ambas as unidades do restaurante (nos bairros Itaim Bibi e Pinheiros) têm receitas preparadas pelos chefs Paulo Barros e Salvatore Loi especialmente para apaixonados por trufas. É o caso da lasanheta de vitelo com creme de queijo grana padano e trufas negras (R$ 74) e o quadrucci recheado com ragu de fraldinha, creme de queijo grana padano, molho do assado e trufas (R$ 68).

Piccini Cucina

Eis que a chef Uélita Bertani, que comanda a cozinha do Piccini Cucina, criou diferentes opções para conciliar o melhor da culinária italiana à temporada de trufas negras. E uma das receitas é o nhoque de batatas gratinado com queijo pecorino, porcini e cebola roxa (R$ 110), que aparece ao lado do polvo grelhado com creme de batatas (R$ 135) — que também recebeu essa iguaria.

