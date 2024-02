Google lista as melhores experiências de viagens do mundo — e Brasil fica em 3º

A empresa de viagens de luxo Kuoni divulgou sua lista das experiências de viagem imperdíveis do mundo. Para classificar as experiências, a Kuoni procurou eventos que ocorrem no máximo duas vezes por ano e tiveram mais pesquisas no Google.

Nas 10 principais experiências de viagem imperdíveis com base em pesquisas no Google, há apenas uma experiência no Brasil – a festa de Carnaval do Rio de Janeiro, em 3º lugar.

As 10 experiências de viagem imperdíveis no mundo

Manhattanhenge, cidade de Nova York

Carnaval de Veneza, Itália

Carnaval do Rio, Brasil

Dia dos Mortos, México

Chelsea Flower Show, Reino Unido

Semana Dourada, Japão

Fiesta Internacional de Balões de Albuquerque, EUA

Aurora Boreal na Lapônia, Finlândia

Oktoberfest, Munique, Alemanha

Festival Obon, Japão

Em primeiro lugar está o Manhattanhenge, na cidade de Nova York, como experiência de viagem mais procurada, com mais de 1,3 milhão de pesquisas anuais no Google.

O evento ocorre quando o Sol se põe exatamente sobre as ruas que cruzam Manhattan de leste a oeste. O "Efeito Manhattanhenge" ocorrerá entre 29 de maio e 13 de julho deste ano.

As melhores ruas para ver o Manhattanhenge incluem 14th Street, 23rd Street, 34th Street, 42nd Street e 57th Street.

A segunda experiência de viagem imperdível no mundo é o Carnaval de Veneza, na Itália, com mais de 1,2 milhão de buscas anuais.

O Carnaval de Veneza acontece todos os anos logo antes do início da Quaresma na Quarta-Feira de Cinzas - este ano o carnaval ocorreu de 27 de janeiro a 13 de fevereiro. O evento anual é conhecido mundialmente por suas cativantes máscaras e trajes de carnaval.

Em 2025, o carnaval está programado para acontecer de 22 de fevereiro a 4 de março.