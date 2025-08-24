Global, mas brasileiro: Novo Territory tem importância central na estratégia de crescimento da Ford

Viajar com a família é sempre um momento de emoção, mas também pode apresentar desafios logísticos. O drama de tentar acomodar toda a bagagem no porta-malas e ainda encontrar espaço para aquele item esquecido pode ser uma dor de cabeça. Isso explica em parte o sucesso em anos mais recentes das SUVs. Se antes os utilitários eram nicho, agora já respondem por quase metade dos emplacamentos no mercado brasileiro.

Nesse cenário, o Novo Territory tem importância central na estratégia de crescimento da Ford. O modelo foi o que teve maior índice de aumento de vendas em 2024, e neste ano já cresceu 9%. A nova versão, disponível em mais de 70 mercados e segundo lugar em vendas da montadora no Brasil, atrás apenas da Ranger, tem sotaque brasileiro.

“Diferentemente de outros veículos fabricados na China, o Novo Territory foi desenvolvido com a participação da engenharia aqui da região”, diz Ariane Campos, supervisora de engenharia da Ford América do Sul. A Ford tem um Centro de Desenvolvimento e Tecnologia em Camaçari, na Bahia, de onde saem inovações aplicadas em modelos vendidos globalmente. Uma das adaptações do Territory para as necessidades do consumidor brasileiro foi a suspensão, que teve calibragem ajustada para estradas e ruas mais acidentadas.

O Novo Territory vem com um porta-malas de 448 litros, o suficiente para acomodar a bagagem em uma viagem de família. A versão 2026 ficou 55 milímetros mais comprida, totalizando 4.685 milímetros. O carro passou por algumas mudanças sutis, o chamado facelift. Agora conta com uma nova frente, que inclui faróis full-LED em formato de L, grade preta com detalhes cromados e um para-choque redesenhado, conferindo um visual mais moderno e imponente.

Em tecnologia embarcada, o Territory vem equipado com motor 1.5 EcoBoost a gasolina, com 169 cavalos e torque de 250 Nm, aliado a uma transmissão automática de sete marchas. O conjunto garante desempenho robusto, especialmente nas ultrapassagens em estrada. Mesmo com o carro cheio, a resposta é rápida. O modelo apresenta quatro modos de condução: Normal, Eco, Trilha e Esportivo.

Dentro do SUV, a conectividade é um destaque. Com o aplicativo FordPass, o motorista pode realizar a partida remota e agendada, travar e abrir as portas, receber alertas e acompanhar o status do veículo em tempo real. O painel digital e a central multimídia de 12,3 polegadas foram atualizados com novos grafismos e softwares, também adaptados às preferências do consumidor brasileiro.